Центр російського бєлгорода атакували дрони - у місті спалахнула масштабна пожежа
Київ • УНН
У ніч на 25 жовтня центр російського бєлгорода зазнав масованої атаки дронів. На вулицях знаходять уламки БпЛА, виникла пожежа.
Центральна частина російського міста бєлгород у ніч на неділю, 25 жовтня, опинилась під масованою дроновою атакою. Про це повідомляє УНН із посиланням на OSINT-канали та місцеві пабліки.
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Зазначається, що на вулицях міста знаходять частини БпЛА. Виникла масштабна пожежа.
Нагадаємо
У російському бєлгороді вночі 3 серпня пролунали вибухи. Горіла будівля державного технологічного університету, де збирали та тестували безпілотники.
У бєлгороді атаковано будівлю фсб невідомими дронами27.07.26, 02:11 • 19356 переглядiв