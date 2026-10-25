Центр російського бєлгорода атакували дрони - у місті спалахнула масштабна пожежа

Центральна частина російського міста бєлгород у ніч на неділю, 25 жовтня, опинилась під масованою дроновою атакою. Про це повідомляє УНН із посиланням на OSINT-канали та місцеві пабліки.

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Зазначається, що на вулицях міста знаходять частини БпЛА. Виникла масштабна пожежа.

Нагадаємо

У російському бєлгороді вночі 3 серпня пролунали вибухи. Горіла будівля державного технологічного університету, де збирали та тестували безпілотники.

У бєлгороді атаковано будівлю фсб невідомими дронами