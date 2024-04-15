Цены на нефть начали падать после ракетного удара Ирана по Израилю - Reuters

Цены на нефть упали во время торгов в понедельник, 15 апреля, поскольку участники рынка снизили премию за риск после массированного ракетного удара Ирана по Израилю Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в июне упали на 70 центов, или примерно на 0,8%, до 89,75 доллара за баррель. Также фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в мае упали на 74 цента, или примерно на 0,9%, до 84,92 доллара.

Атака была в значительной степени учтена в предшествовавшие ей дни. Кроме того, ограниченный ущерб и тот факт, что никто не погиб, означает, что, возможно, ответ Израиля будет более взвешенным - пояснил руководитель отдела стратегии на рынках сырьевых товаров ING Уоррен Паттерсон.

Дополнение

Отмечается, что Иран сейчас добывает более 3 млн баррелей в сутки (б/с) сырой нефти, и является четвертым по величине производителем в Организации стран.

В издании добавили, что до сих пор конфликт между Израилем и ХАМАС не имел ощутимого влияния на поставки нефти. В то же время ракетная атака Ирана на Израиль, впервые за почти 30 лет, вызвала опасения относительно более широкого регионального конфликта, который повлияет на нефтяные поставки через Ближний Восток.

Напомним

Представитель Федерации обороны Израиля (ЦАХАЛ) Питер Лернер заявил, что военные подготовили ряд вариантов ответа, включая потенциальные удары, на рассмотрение правительства после массированного ракетного удара Ирана, и решение должно быть принято в ближайшие дни.

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