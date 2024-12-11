Третий оккупант причастен к убийству писателя Вакуленко получил подозрение

Третьему оккупанту, который причастен к убийству украинского писателя Вакуленко, сообщено о подозрении, передает УНН со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

"... заочно сообщено о подозрении 36-летнему боевику "лнр" в жестоком обращении с гражданским населением, соединенном с умышленным убийством и совершении других нарушений законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, совершенными по предварительному сговору группой лиц, которые заранее, до начала уголовного преступления, договорились о совместном его совершении (ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч.ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали

Массовое захоронение в Изюме на Харьковщине правоохранители обнаружили после деоккупации города. Могилы с деревянными одинаковыми крестами. На многих вместо имен - номера. Эксгумация - более 450 тел мужчин, женщин и детей. Именно здесь под номером 319 был похоронен детский писатель Владимир Вакуленко.

Прокуроры совместно со следователями полиции установили третьего соучастника убийства Вакуленко и еще трех человек. Им оказался уроженец г. Луганск, заместитель командира 4-й роты 4-ого батальона 204-ого стрелкового полка "лнр" 2-ого армейского корпуса 8-й общевойсковой армии южного военного округа ВС РФ с позывным "Академик".

Убийство писателя Вакуленко: известны имена окупантов, причастных к расстрелу

В марте 2022 года он вместе с оккупантами, среди которых были "Лев" и "Удод" и другие похитили писателя из его собственного дома в с. Капитоловка, что на Изюмщине. Подозреваемый участвовал в незаконном удержании, пытках и убийстве Вакуленко, а также участника АТО и двух местных жителей.

Напомним

Правоохранители уже направили в суд обвинительный акт в отношении "Льва" и "Удода". Судебное разбирательство продолжается. Подробнее

Решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск. Продолжается установление других оккупантов, причастных к совершению указанных преступлений.