Киев • УНН
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто провел телефонные консультации с коллегами из России и Словакии относительно решения Украины остановить транзит нефти 'Лукойла'. Венгрия считает действия Украины нарушением Соглашения об ассоциации с ЕС.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что обсудил по телефону в понедельник с российским и словацким коллегами решение Украины остановить транзит российского "Лукойла". Об этом он рассказал на своей странице в Facebook, передает УНН.
Детали
Сийярто сказал, что Будапешт продолжает работать над восстановлением долгосрочной безопасности поставок нефти.
Поэтому сегодня утром я снова проконсультировался по телефону со своими российским и словацким коллегами Сергеем Лавровым и Юраем Бланаром
По его словам Украина действует против Соглашения об ассоциации с ЕС, когда оно угрожает безопасности наших энергетических поставок.
Напомним
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о блокировании выплат из Европейского фонда мира на компенсацию поставок оружия Украине.
Причиной стало ужесточение санкций Украины против 'Лукойла', что привело к приостановке транзита российской нефти.