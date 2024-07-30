Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что обсудил по телефону в понедельник с российским и словацким коллегами решение Украины остановить транзит российского "Лукойла". Об этом он рассказал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Детали

Сийярто сказал, что Будапешт продолжает работать над восстановлением долгосрочной безопасности поставок нефти.

Поэтому сегодня утром я снова проконсультировался по телефону со своими российским и словацким коллегами Сергеем Лавровым и Юраем Бланаром - заявил глава МИД Венгрии.

По его словам Украина действует против Соглашения об ассоциации с ЕС, когда оно угрожает безопасности наших энергетических поставок.

Напомним

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о блокировании выплат из Европейского фонда мира на компенсацию поставок оружия Украине.

Причиной стало ужесточение санкций Украины против 'Лукойла', что привело к приостановке транзита российской нефти.