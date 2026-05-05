Трамп заявил о возможности оставаться у власти еще 8-9 лет в контексте экономической политики

Президент США Дональд Трамп во время выступления заявил, что рассматривает более длительный горизонт пребывания у власти, упомянув период в 8-9 лет. Об этом свидетельствует его заявление, обнародованное в выступлении, пишет УНН.

В своей речи Трамп говорил о налоговой политике и сроках действия экономических стимулов для бизнеса, критикуя длительный период льгот.

«Таким образом, когда я покину пост, скажем, через восемь или девять лет, я смогу это использовать»