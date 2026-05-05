Трамп заявил о возможности оставаться у власти еще 8-9 лет в контексте экономической политики
Киев • УНН
Трамп упомянул о пребывании у власти еще 8-9 лет во время обсуждения налоговых льгот. Он критиковал длительные сроки действия экономических стимулов.
Президент США Дональд Трамп во время выступления заявил, что рассматривает более длительный горизонт пребывания у власти, упомянув период в 8-9 лет. Об этом свидетельствует его заявление, обнародованное в выступлении, пишет УНН.
Детали
В своей речи Трамп говорил о налоговой политике и сроках действия экономических стимулов для бизнеса, критикуя длительный период льгот.
«Таким образом, когда я покину пост, скажем, через восемь или девять лет, я смогу это использовать»
Контекст заявления касался изменений в налоговом законодательстве, в частности возможности списания инвестиций в более короткие сроки.
Прямых пояснений относительно политического смысла этой фразы или намерений касательно длительности пребывания на посту Трамп не предоставил.
