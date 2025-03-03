Трамп: "Я не отдал россии ни одного клочка украинской земли"
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что является единственным президентом США, который не отдал россии ни одной части Украины. Он также анонсировал важное заявление на вторник, пообещав "рассказать все как есть".
Президент США Дональд Трамп заявил, что является единственным президентом, который не отдавал России территории Украины. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, передает УНН.
Единственный президент, который не отдал ни одного клочка украинской земли путинской россии - это президент Дональд Трамп. Помните об этом, когда критикуют слабых и неэффективных демократов, а Fake News с радостью публикует все, что они скажут!
Также Трамп анонсировал на вторник "большую ночь", но не объяснил, что именно имеет в виду.
Завтрашняя ночь будет большой. Я расскажу все как есть!
Напомним
В администрации Трампа уже не уверены, что им удастся заставить Россию и Украину прекратить войну. Сомнения связаны, в частности, с эмоциональным разговором между американским и украинским лидерами, состоявшимся 28 февраля в Овальном кабинете в Белом доме.