Трамп: "Я не віддав росії жодного клаптика української землі"
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що є єдиним президентом США, який не віддав росії жодної частини України. Він також анонсував важливу заяву на вівторок, пообіцявши "розказати все як є".
Президент США Дональд Трамп заявив, що є єдиним президентом, який не віддавав росії території України. Про це він написав в своїй соцмережі Truth Social, передає УНН.
Єдиний президент, який не віддав жодноого клаптику української землі путінській росії - це президент Дональд Трамп. Пам'ятайте про це, коли критикують слабких і неефективних демократів, а Fake News з радістю публікує все, що вони скажуть!
Також Трамп анонсував на вівторок "велику ніч", але не пояснив, що саме має на увазі.
Завтрашня ніч буде великою. Я розкажу все як є!
Нагадаємо
В адміністрації Трампа вже не впевнені, що їм вдасться змусити росію та Україну припинити війну. Сумніви пов'язані, зокрема, з емоційною розмовою між американським та українським лідерами, що відбулася 28 лютого в Овальному кабінеті в Білому домі.