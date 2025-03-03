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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Трамп: "Я не віддав росії жодного клаптика української землі"

Київ • УНН

 • 36251 перегляди

Дональд Трамп заявив, що є єдиним президентом США, який не віддав росії жодної частини України. Він також анонсував важливу заяву на вівторок, пообіцявши "розказати все як є".

Трамп: "Я не віддав росії жодного клаптика української землі"

Президент США Дональд Трамп заявив, що є єдиним президентом, який не віддавав росії території України. Про це він написав в своїй соцмережі Truth Social, передає УНН.

Єдиний президент, який не віддав жодноого клаптику української землі путінській росії - це президент Дональд Трамп. Пам'ятайте про це, коли критикують слабких і неефективних демократів, а Fake News з радістю публікує все, що вони скажуть!

- написав він.

Також Трамп анонсував на вівторок "велику ніч", але не пояснив, що саме має на увазі.

Завтрашня ніч буде великою. Я розкажу все як є!

- написав він.

Нагадаємо

В адміністрації Трампа вже не впевнені, що їм вдасться змусити росію та Україну припинити війну. Сумніви пов'язані, зокрема, з емоційною розмовою між американським та українським лідерами, що відбулася 28 лютого в Овальному кабінеті в Білому домі.

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