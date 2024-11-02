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Трамп сделал заявление в адрес своего критика Чейни, агитирующей вместе с Харрис. Из-за его слов начали расследование

Трамп сделал заявление в адрес своего критика Чейни, агитирующей вместе с Харрис. Из-за его слов начали расследование

Киев  •  УНН

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Генпрокуратура Аризоны проверяет, является ли высказывание Дональда Трампа о Лиз Чейни угрозой. Трамп предположил, что Чейни изменила бы свою позицию относительно войны, если бы ей «направили в лицо» оружие.

Дональд Трамп предположил, что одна из его самых ярых республиканских критиков Лиз Чейни не была бы "радикальным ястребом войны", если бы сама была на войне и ей "нацелили в лицо" оружие. Генеральный прокурор Аризоны Крис Мейес заявила, что ее ведомство расследует высказывания Трампа в сторону Чейни на предмет того, являются ли они угрозой убийством в соответствии с законодательством штата, пишет УНН со ссылкой на BBC и CNN.

Детали

"Я уже попросила начальника своего уголовного отдела начать изучать это заявление, анализируя его на предмет того, квалифицируется ли оно как угроза смерти в соответствии с законами Аризоны", - сказала Мейес телеканалу Arizona 12 News.

Офис генерального прокурора Аризоны подтвердил в заявлении для CNN, что изучает, нарушают ли комментарии Трампа о Чейни закон Аризоны.

Контекст

После заявления Трампа споры продолжались всю пятницу, и Чейни, ярый критик Трампа, ответила: "Вот как диктаторы уничтожают свободные нации".

Камала Харрис заявила в пятницу, что агрессивная риторика бывшего президента "должна быть дисквалифицирующей". Вице-президент США добавила, что не разговаривала с Чейни с тех пор, как Трамп сделал эти комментарии, но подчеркнула, что "она жесткая и невероятно смелая". Белый дом назвал эти комментарии "неприемлемыми" и "опасными".

Трамп подал в суд на CBS из-за интервью Камалы Харрис1 ноября 2024, 06:43 • 13857 просмотров

Трамп сказал, что его комментарии о Чейни были о том, что "у нее не хватит смелости бороться самой", несмотря на поддержку иностранных войн, согласно посту на Truth Social. На предвыборных мероприятиях, включая митинг в Мичигане, Трамп продолжал говорить о Чейни, называя ее "позором".

Дополнение

Чейни называют едва ли не самым яростным критиком-республиканцем усилий Трампа по отмене результатов выборов 2020 года и его роли в беспорядках его сторонников 6 января 2021 года в Капитолии США.

В последние недели Чейни проводила предвыборную кампанию вместе с вице-президентом Камалой Харрис, призывая республиканцев забыть о партийных разногласиях, поддержать демократа и отклонить кандидата, который, по ее мнению, представляет угрозу демократии.

Зеленский ответил, сможет ли Трамп заставить Украину отдать все, чтобы договориться с рф31 октября 2024, 17:35 • 28238 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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