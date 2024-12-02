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Трамп пригрозил "адом" тем, кто не освободит заложников на Ближнем Востоке до его инаугурации

Трамп пригрозил "адом" тем, кто не освободит заложников на Ближнем Востоке до его инаугурации

Киев  •  УНН

 • 6257 просмотра

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Дональд Трамп предупредил о беспрецедентном военном ответе США, если заложники на Ближнем Востоке не будут освобождены до 20 января 2025 года. Заявление появилось после публикации ХАМАС видео с американо-израильским заложником.

Избранный президент США Дональд Трамп угрожает тем, кто удерживает заложников на Ближнем Востоке, беспрецедентной американской огневой мощью, если они не будут освобождены к моменту его вступления в должность 20 января, передает УНН со ссылкой на Times of Israel.

Трамп впервые высказал эту угрозу на Республиканском национальном съезде в июле, но последнее предупреждение, опубликованное на Truth Social, появилось на следующий день после того, как ХАМАС опубликовал пропагандистское видео с американо-израильским заложником Эданом Александром, в котором 20-летний мужчина умоляет Трампа добиться его освобождения.

"Все говорят о заложниках, которых удерживают так жестоко, бесчеловечно и против воли всего мира на Ближнем Востоке — но это все разговоры и никаких действий!" — пишет Трамп на Truth Social, не упоминая Израиль или террористическую группировку ХАМАС по имени.

"Пусть эта правда послужит свидетельством того, что если заложники не будут освобождены до 20 января 2025 года, даты, когда я с гордостью вступлю в должность президента Соединенных Штатов, на Ближнем Востоке начнется весь ад, и тем, кто ответственен за эти зверства против человечества, придется заплатить", — говорит он.

"Ответственные пострадают сильнее, чем кто-либо за всю долгую и славную историю Соединенных Штатов Америки. Освободите заложников сейчас!" — добавляет он.

Нетаньяху пообещал заплатить палестинцам по 5 млн долларов за каждого освобожденного израильского заложника19 нояб. 2024, 18:26 • 15768 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
izrailИзраиль
donald-trampДональд Трамп
biniamin-netaniakhuБиньямин Нетаньяху
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты