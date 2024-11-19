Нетаньяху пообещал заплатить палестинцам по 5 млн долларов за каждого освобожденного израильского заложника
Киев • УНН
Премьер Израиля обещает $5 млн и безопасный выход палестинцам за каждого освобожденного заложника. Во время визита в Газу Нетаньяху заявил об успешном уничтожении военного потенциала ХАМАС.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал заплатить палестинцам по 5 млн долларов за каждого освобожденного израильского заложника ХАМАС. Об этом он заявил во время поездки в сектор Газа, передает УНН.
"Тем (палестинцам), кто хочет выбраться из этой ситуации, я говорю: любому, кто приведёт нам заложника, мы предоставим безопасный выход. И ему, и его семье. Мы также дадим вознаграждение в размере 5 млн долларов за каждого похищенного. Выбор за вами, выбирайте. Результат в любом случае будет один: мы вернем всех (заложников)", - заявил Нетаньяху.
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Посетив коридор Нецарим в Газе, Нетаньяху поклялся, что ХАМАС не будет править сектором и что любой, кто навредит израильским заложникам, заплатит высокую цену.
Нетаньяху говорит, что войска ЦАХАЛа в Газе "добились отличных результатов на пути к нашей важной цели - чтобы ХАМАС не правил в Газе. Мы уничтожаем его военный потенциал очень впечатляющим образом, и мы переходим к его правящему потенциалу... ".
Нетаньяху посетил район вместе с министром обороны Исраэлем Кацем, командующим ЦАХАЛ генерал-лейтенантом Герци Халеви и председателем Шин Бет Роненом Баром.