Трамп посетит открытие отреставрированного Нотр-Дама в Париже

ukenru
Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность
 • 100645 просмотра

Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность

Эксклюзив
Сомнительная методология: журналисты обратились в аудиторскую службу с просьбой проверить тендер на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер"
 • 104830 просмотра

Сомнительная методология: журналисты обратились в аудиторскую службу с просьбой проверить тендер на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер"

Эксклюзив
Доказательств вины как не было, так и нет: адвокат прокомментировал завершение следствия в отношении экс-министра Сольского
 • 106149 просмотра

Доказательств вины как не было, так и нет: адвокат прокомментировал завершение следствия в отношении экс-министра Сольского

Эксклюзив
Цены на продукты растут: что происходит и чего ждать дальше
 • 105298 просмотра

Цены на продукты растут: что происходит и чего ждать дальше

Эксклюзив
История успеха "Без назви": как в Броварах создают возможности для предпринимателей
 • 118015 просмотра

История успеха "Без назви": как в Броварах создают возможности для предпринимателей

Эксклюзив
Ретроградный не только Меркурий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 2 – 8 декабря
 • 102327 просмотра

Ретроградный не только Меркурий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 2 – 8 декабря

Стартовал проект "Зимова єПідтримка": как подать заявку на получение 1000 грн
 • 133576 просмотра

Стартовал проект "Зимова єПідтримка": как подать заявку на получение 1000 грн

Эксклюзив
Как выбрать идеальную щетку и зубную пасту для ухода за зубами: советы эксперта
 • 152730 просмотра

Как выбрать идеальную щетку и зубную пасту для ухода за зубами: советы эксперта

Новые правила бронирования от мобилизации: что изменится с 1 декабря
 • 166112 просмотра

Новые правила бронирования от мобилизации: что изменится с 1 декабря

Эксклюзив
Туристические тренды: куда едут украинцы и как изменились цены на отдых зимой
 • 167963 просмотра

Туристические тренды: куда едут украинцы и как изменились цены на отдых зимой

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В рф опубликовали список 630 якобы украинских военнопленных

В рф опубликовали список 630 якобы украинских военнопленных

 • 16940 просмотра
Добровольное возвращение после СЗЧ на службу: с ходатайствами обратилось почти 4 тыс. военных

Добровольное возвращение после СЗЧ на службу: с ходатайствами обратилось почти 4 тыс. военных

 • 17178 просмотра
В Тбилиси силовики разгоняют протестующих водометами и газом

В Тбилиси силовики разгоняют протестующих водометами и газом

 • 13705 просмотра
Партизаны нашли фрегат-носитель крылатых ракет "Калибр" в Новороссийске: что известно о корабле

Партизаны нашли фрегат-носитель крылатых ракет "Калибр" в Новороссийске: что известно о корабле

 • 14523 просмотра
Зеленский подписал санкции против разработчиков и производителей российских дронов

Зеленский подписал санкции против разработчиков и производителей российских дронов

 • 14909 просмотра
публикации
Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность

Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность

 • 100645 просмотра
История успеха "Без назви": как в Броварах создают возможности для предпринимателей

История успеха "Без назви": как в Броварах создают возможности для предпринимателей
Эксклюзив

 • 118015 просмотра
АРМА против открытой конкуренции: действительно ли все так прозрачно в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

АРМА против открытой конкуренции: действительно ли все так прозрачно в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

 • 167428 просмотра
Как далеко может зайти депутат? История манипуляций Гетманцева по делу банка "Конкорд"

Как далеко может зайти депутат? История манипуляций Гетманцева по делу банка "Конкорд"

 • 163848 просмотра
Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

 • 173184 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Люди с большой головой": исследователи обнаружили новый вид древнего человека

"Люди с большой головой": исследователи обнаружили новый вид древнего человека

 • 100568 просмотра
Катки, которые можно будет посетить в этом году в Киеве

Катки, которые можно будет посетить в этом году в Киеве

 • 100752 просмотра
"Beatles '64": новый фильм Скорсезе об историческом визите группы в США

"Beatles '64": новый фильм Скорсезе об историческом визите группы в США

 • 107866 просмотра
Пять долгожданных зимних премьер: что посмотреть

Пять долгожданных зимних премьер: что посмотреть

 • 106011 просмотра
Детективы, драмы, фэнтези: что посмотреть в эти зимние выходные

Детективы, драмы, фэнтези: что посмотреть в эти зимние выходные

 • 108081 просмотра
Актуальное
Трамп посетит открытие отреставрированного Нотр-Дама в Париже

Трамп посетит открытие отреставрированного Нотр-Дама в Париже

Киев  •  УНН

 • 2743 просмотра

Read in English

Дональд Трамп примет участие в торжественном открытии собора Нотр-Дам после пятилетней реконструкции. Двухдневные торжества станут знаковым событием для Франции и ее гостей.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп посетит торжественное открытие отреставрированного Нотр-Дама в Париже. Об этом сообщает AP, передает УНН.

Детали

Собор получил серьезные повреждения в результате масштабного пожара в апреле 2019 года.

Реконструкция длилась более пяти лет и объединила усилия французских властей, реставраторов и международных доноров.

Торжества по случаю открытия продлятся два дня и станут знаковым событием для жителей Франции и гостей города.

Трамп, комментируя восстановление собора, похвалил президента Франции Эммануэля Макрона за его усилия, назвав завершение реставрации "особым моментом для всех".

Макрон показал восстановленный Нотр-Дам перед официальным открытием29 нояб. 2024, 12:54 • 15303 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Новости Мира
donald-trampДональд Трамп
emmanuel-makronЭммануэль Макрон
parizhПариж
frantsiyaФранция