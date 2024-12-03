Трамп посетит открытие отреставрированного Нотр-Дама в Париже
Киев • УНН
Дональд Трамп примет участие в торжественном открытии собора Нотр-Дам после пятилетней реконструкции. Двухдневные торжества станут знаковым событием для Франции и ее гостей.
Новоизбранный президент США Дональд Трамп посетит торжественное открытие отреставрированного Нотр-Дама в Париже. Об этом сообщает AP, передает УНН.
Детали
Собор получил серьезные повреждения в результате масштабного пожара в апреле 2019 года.
Реконструкция длилась более пяти лет и объединила усилия французских властей, реставраторов и международных доноров.
Торжества по случаю открытия продлятся два дня и станут знаковым событием для жителей Франции и гостей города.
Трамп, комментируя восстановление собора, похвалил президента Франции Эммануэля Макрона за его усилия, назвав завершение реставрации "особым моментом для всех".
Макрон показал восстановленный Нотр-Дам перед официальным открытием29 нояб. 2024, 12:54 • 15303 просмотра