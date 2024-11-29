Макрон показал восстановленный Нотр-Дам перед официальным открытием

Через пять лет после того, как пожар нанес ущерб собору Парижской Богоматери в Париже, мир впервые увидел историческую французскую достопримечательность. Президент Франции Эммануэль Макрон посетил и показал восстановленную памятку в пятницу, поделившись видео в X, пишет УНН.

Детали

29 ноября, за восемь дней до официального открытия, Макрон пригласил мир посетить обновленный и отремонтированный Нотр-Дам в рамках двухчасовой телевизионной инспекционной экскурсии. Это первый раз, когда реставрационные работы демонстрируются публике, отмечает France 24.

Когда в 2019 году произошел пожар в готическом шедевре XII века, Макрон пообещал не только восстановить его в течение пяти лет, но и сделать его "еще красивее", чем раньше, и эта цель, по словам французских властей, была достигнута.

Около 250 компаний и сотни экспертов было мобилизовано для реставрации стоимостью 700 миллионов евро в виде чистых пожертвований на месте, которое окрестили "стройплощадкой века".

Все 2000 человек, внесших свой вклад в работу, были приглашены на мероприятие в пятницу, из которых ожидается присутствие не менее 1300 человек.

"Этот последний визит на объект - возможность поблагодарить их в частности - от мастеров по дереву до мастеров по металлу и камню, от лесовщиков до кровельщиков, от мастеров по изготовлению колоколов до реставраторов произведений искусства, от позолотчиков до каменщиков и скульпторов, от плотников до изготовителей органов, от архитекторов, археологов, инженеров и планировщиков до логистических или административных функций", - сказал Макрон перед визитом.

В сопровождении своей жены Брижит Макрон должен был осмотреть ключевые области собора, включая неф, хор и часовню.

Собор Парижской Богоматери, потерявший свой знаменитый шпиль в огне, должен открыться 7 декабря.

Во Франции откроют Собор Парижской Богоматери, отреставрированный после пожара