Трамп отказался подтвердить, действует ли прекращение огня с Ираном на фоне инцидентов в Ормузском проливе

Киев • УНН

 • 196 просмотра

Трамп не подтвердил действие перемирия с Ираном после инцидентов в проливе. Он пригрозил жестким ответом за новые атаки на американские корабли.

Президент США Дональд Трамп не стал подтверждать, остается ли в силе прекращение огня с Ираном после новых инцидентов в Ормузском проливе. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Во время интервью консервативному радиоведущему Хью Хьюитту Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос, завершилось ли перемирие.

Ну, я не могу вам этого сказать

– заявил он.

Президент добавил, что открытый ответ на такой вопрос мог бы быть расценен как слабость.

Жесткие заявления в отношении Ирана

Ранее в тот же день в интервью Fox News Трамп предупредил Иран о жестком ответе в случае атак на американские корабли.

Их сдует с лица Земли

– сказал он.

В то же время Трамп заявил, что война с Ираном "в военном плане… по сути окончена", несмотря на сохраняющуюся напряженность и обстрелы в регионе.

Степан Гафтко

