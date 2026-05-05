Трамп отказался подтвердить, действует ли прекращение огня с Ираном на фоне инцидентов в Ормузском проливе
Киев • УНН
Трамп не подтвердил действие перемирия с Ираном после инцидентов в проливе. Он пригрозил жестким ответом за новые атаки на американские корабли.
Президент США Дональд Трамп не стал подтверждать, остается ли в силе прекращение огня с Ираном после новых инцидентов в Ормузском проливе. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.
Детали
Во время интервью консервативному радиоведущему Хью Хьюитту Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос, завершилось ли перемирие.
Ну, я не могу вам этого сказать
Президент добавил, что открытый ответ на такой вопрос мог бы быть расценен как слабость.
Жесткие заявления в отношении Ирана
Ранее в тот же день в интервью Fox News Трамп предупредил Иран о жестком ответе в случае атак на американские корабли.
Их сдует с лица Земли
В то же время Трамп заявил, что война с Ираном "в военном плане… по сути окончена", несмотря на сохраняющуюся напряженность и обстрелы в регионе.
