Трамп обещает изменить название Денали, самой высокой горы Северной Америки, на гору Мак-Кинли
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил о намерении переименовать самую высокую гору Северной Америки Денали обратно на Мак-Кинли. Гора была переименована Обамой в 2015 году в честь местных жителей.
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что переименует Денали, которую бывший глава Белого дома Барак Обама переименовал гору в честь местных жителей в 2015 году.
Передает УНН со ссылкой на The Guardian.
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что переименует самую высокую гору Северной Америки на Денали в честь Уильяма Маккинли, 25-го президента США, который был убит в 1901 году.
Справка
Гора, которая имеет высоту более 6100 м, была названа горой Мак-Кинли в 1896 году после того, как золотоискатель, исследовавший регион, услышал, что Мак-Кинли, сторонник золотого стандарта, выиграл кандидатуру от Республиканской партии на пост президента.
Интересно, что в 2015 году Министерство внутренних дел США в подписанном Обамой приказе об изменении названия на Денали (в честь местных жителей) отметило, что Мак-Кинли никогда не посещал гору и не имел «значительной исторической связи с горой или Аляской».
Вот что говорит Трамп:
Они забрали его имя с горы МакКинли. [Он был великим президентом.
Вернем имя горе МакКинли, потому что я думаю, что он этого заслуживает
Напомним,
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