Трамп назначил бывшую демократку Тулси Габбард на должность директора разведки США

Трамп назначил Тулси Габбард кандидатом на должность директора национальной разведки США. Об этом сообщает CBS News, передает УНН.

Детали

Назначение Тулси Габбард, известной своей активной гражданской позицией и военным опытом, вероятно, вызовет серьезную дискуссию в Сенате во время процесса утверждения ее кандидатуры.

Габбард, которая имеет опыт службы в Национальной гвардии и участвовала в президентских выборах 2020 года как кандидат от Демократической партии, впоследствии покинула свою партию в 2022 году. С тех пор она стала активным сторонником Трампа, присоединившись к его кампании и присоединившись к его команде во время переходного периода.

Назначение Габбард поддерживают близкие союзники Трампа, в частности Стив Бэннон, который отметил, что Габбард давно стремилась внести изменения в разведывательное сообщество США, которое по его мнению нуждается в реформах. Ее назначение рассматривают как стремление новой администрации реформировать национальную разведку, в частности, повысить прозрачность и подотчетность в этой сфере.

Тулси Габбард также консультировала Трампа перед его дебатами с вице-президентом Камалой Харрис в сентябре, что стало частью ее политической деятельности в команде Трампа.

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