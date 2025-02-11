Трамп готовит указ о продолжении сокращения федеральной рабочей силы

Президент США Дональд Трамп планирует подписать указ о продлении сокращения федеральной рабочей силы, который также будет включать строгие ограничения по найму. Об этом сообщает Associated Press, передает УНН.

Детали

В указе указывается, что "агентства разработают планы масштабного сокращения численности и будут определять, какие компоненты агентства (или сами агентства) могут быть ликвидированы или объединены".

Также указывается, что агентства должны "нанимать не более одного сотрудника на каждые четыре сотрудника, которые покидают федеральную службу". Существуют планы относительно исключений, когда речь идет об иммиграции, правоохранительных органах и общественной безопасности.

Напомним

Администрация президента Дональда Трампа готовится к масштабному сокращению штата Агентства США по международному развитию (USAID), оставив в нем менее 300 сотрудников из более чем 10 000, работающих во всем мире.