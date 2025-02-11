Трамп готує указ про продовження скорочення федеральної робочої сили

Президент США Дональд Трамп планує підписати указ про продовження скорочення федеральної робочої сили, який також включатиме суворі обмеження щодо найму. Про це повідомляє Associated Press, передає УНН.

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В указі вказується, що "агенції розроблять плани масштабного скорочення чисельності та визначатимуть, які компоненти агентства (або самі агентства) можуть бути ліквідовані або об’єднані".

Також вказується, що агентства повинні "наймати не більше одного співробітника на кожні чотири співробітники, які залишають федеральну службу". Існують плани щодо винятків, коли мова йде про імміграцію, правоохоронні органи та громадську безпеку.

Нагадаємо

Адміністрація президента Дональда Трампа готується до масштабного скорочення штату Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), залишивши в ньому менш ніж 300 співробітників із понад 10 000, які працюють у всьому світі.