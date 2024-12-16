Трамп будет говорить с путиным и Зеленским относительно завершения войны

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что будет говорить с российским диктатором владимиром путиным и с Президентом Украины Владимиром Зеленским о завершении войны. Об этом он сказал во время пресс-конференции во Флориде, передает УНН.

Трамп отметил, что его команда пытается положить конец войне.

"Но мы посмотрим. Мы будем говорить с путиным и с Зеленским, представителями Украины", - заявил Трамп.

"Он (Зеленский - ред.) хотел бы мира. Он хочет мира. Всех убивают. Это худшая бойня, которую этот мир видел со времен Второй мировой войны. У меня есть фотографии полей, где тела лежат поверх тел. Напоминает старые фотографии Гражданской войны, где везде только тела... если бы вы видели эти фотографии, вы почувствовали бы это сильнее. Это должно прекратиться. И мы пытаемся остановить это", - сказал Трамп, которого цитирует Голос Америки.

Он также сообщил, что хотел бы, чтобы россия остановила свою войну против Украины, и чтобы "Украина также остановилась".

Трамп не приглашал Зеленского на инаугурацию, но готов его принять

Дополнение

Reuters со ссылкой на источники заявляло, что Трамп на встрече с лидерами Украины и Франции Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном в декабре повторил, что хочет немедленного прекращения огня в Украине и переговоров для быстрого окончания войны.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщал, что для выстраивания отношений нужно время и хорошо, что консультации с командой новоизбранного президента США Дональда Трампа происходят еще до инаугурации Трампа. Это дает возможность сразу после 20 января начать работать с конкретными темами, а главной является - прекращение войны.

Сегодня, 16 декабря Дональд Трамп заявил, что его команда пытается остановить войну в Украине и уже есть небольшой прогресс.