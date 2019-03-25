В прошлом году зафиксировано почти 200 преступлений относительно жестокого обращения с животными

В течение 2018 года в Украине учтено 184 уголовных правонарушений в отчетном периоде относительно жестокого обращения с животными, из которых в суд направлено 44 производства. Также, зарегистрировано 325 уголовных преступлений, предусмотренных ст. 299 УК Украины о жестоком обращении с животными. Всего закрыто 141 производства.



Напомним, остановить издевательство над животными хотят регистр.



Как сообщал УНН, в Киеве будут судить мужчину, который избил бездомную собаку через нападение на домашнюю птицу.