В прошлом году зафиксировано почти 200 преступлений относительно жестокого обращения с животными
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В 2018 году в Украине учтено почти 200 уголовных правонарушений в отчетном периоде относительно жестокого обращения с животными. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины в ответе на запрос корреспондента УНН.
В течение 2018 года в Украине учтено 184 уголовных правонарушений в отчетном периоде относительно жестокого обращения с животными, из которых в суд направлено 44 производства. Также, зарегистрировано 325 уголовных преступлений, предусмотренных ст. 299 УК Украины о жестоком обращении с животными. Всего закрыто 141 производства.
Напомним, остановить издевательство над животными хотят регистр.
Как сообщал УНН, в Киеве будут судить мужчину, который избил бездомную собаку через нападение на домашнюю птицу.