Торік зафіксовано майже 200 правопорушень щодо жорстокого поводження з тваринами
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У 2018 році в Україні обліковано майже 200 кримінальних правопорушень у звітному періоді стосовно жорстокого поводження з тваринами. Про це повідомили в прес-службі Генеральної прокуратури України у відповіді на запит кореспондента УНН.
Упродовж 2018 року в Україні обліковано 184 кримінальних правопорушень у звітному періоді стосовно жорстокого поводження з тваринами, з яких до суду направлено 44 провадження. Також, зареєстровано 325 кримінальних правопорушень, передбачених ст. 299 КК України про жорстоке поводження з тваринами. Усього закрито 141 провадження.
Нагадаємо, зупинити знущання з тварин хочуть ідентифікаційним реєстром.
Як повідомляв УНН, у Києві судитимуть чоловіка, який побив бездомного собаку через напад на домашню птицю.