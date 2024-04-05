Торговля между Турцией и Россией уменьшается в объемах из-за санкций: автомобильный рынок пострадает больше всего

Торговля между Турцией и Россией прекращается из-за санкционных мер со стороны западных стран. Это поражает ключевые поставки для москвы, по мнению США и Европейского Союза. Пишет УНН со ссылкой на Bloomderg.

Детали

По словам председателя Ассоциации экспортеров машин Кутлу Каравелиоглу, экспортеры машин, которые больше всего выиграли от роста поставок Турции в Россию в 2023 году, могут столкнуться с падением продаж там на 1 миллиард долларов в этом году из-за "неоднозначных" и "быстро расширяющихся" санкционных списков и репрессий в отношении товаров, которые потенциально могут использоваться в военных целях.

Кажется, что ни один серьезный производитель корпоративного оборудования не может сохранить свой прежний интерес к России в условиях растущего давления на банковскую систему и цепочки поставок - сказал он.

Это является неутешительной новостью для турецких компаний и попыткой правительства уменьшить дефицит текущего счета. Однако это свидетельствует, что санкции США и ЕС против России становятся все более эффективными даже в иностранных юрисдикциях, таких как Турция, член НАТО, которая пыталась сохранить экономические связи с Москвой, несмотря на войну.

Согласно предварительным данным Министерства торговли Турции, экспорт в Россию сократился на 33,7% в первом квартале по сравнению с предыдущим годом. Компании по всему миру сталкиваются с огромным количеством санкций против России. Согласно данным Castellum.AI, компании, специализирующиеся на проверке соответствия, США и их союзники объявили о почти 18 000 санкций по состоянию на февраль, по сравнению с около 2 600 до вторжения.

Напомним,

Из-за западных санкций и отсутствия европейских комплектующих российская компания "Ижмаш - Беспилотные системы" не смогла выполнить государственный заказ на производство беспилотного комплекса "Гранат-4".