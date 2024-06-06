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Тонны масла и крендельки: на что тратит деньги государственное предприятие, имеющее налоговые долги
Государственное предприятие "Опытное хозяйство" Надежда " Института сельского хозяйства Северо-Востока Национальной академии аграрных наук Украины годами тратило средства на странные закупки. Речь идет в частности об изюме, яблочном повидле, маргарине, хлебе, сахарных кренделях, и масле.
Готовил захват Волчанска на Харьковщине: задержан информатор российской спецслужбы
Служба безопасности Украины задержала российского информатора, который шпионил за расположением украинских войск, обороняющих Волчанск в Харьковской области, предоставляя разведданные российским военным для новых попыток захвата города.
Ограничения на потребление электричества по всей Украине на фоне дефицита, в 5 областях обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
Из-за непогоды более 100 населенных пунктов в 5 областях были обесточены, а по всей Украине с 00:00 до 24:00 действуют ограничения на потребление электроэнергии из-за дефицита электроэнергии в энергосистеме.
Пожар на НПЗ в новошахтинске ликвидировали после достижения 100 кв. м. возгорания - СМИ
Пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в Новошахтинске, Россия, был локализован на площади 100 кв. м и позже ликвидирован, сообщений о жертвах или травмированных не поступало.
Смерть мужчины от эпилептического припадка после посещения ТЦК на Житомирщине: правоохранители открыли производство
Мужчина умер от эпилептического приступа на следующий день после посещения РТЦК и СП Житомирской области, правоохранители открыли уголовное производство по факту его смерти.
"Еще минус один вражеский корабль": в ГУР сообщили об уничтожении судна врага в акватории Черного моря
Минувшей ночью украинские военные уничтожили еще один вражеский корабль в Черном море.
россияне вывели на внешний рейд новороссийска два больших десантных корабля - Плетенчук
руссияне вывели два больших десантных корабля на внешний рейд новороссийска, возможно, осуществляющие переход между базами из-за нехватки места.
россияне не могут охранять Крымский мост с моря, потому что нечем - Плетенчук
россияне не в состоянии защитить Крымский мост с моря из-за нехватки кораблей, поэтому они используют старые баржи.
Враг усилил обстрелы Донецкой области: за сутки четверо погибших и 14 раненых, среди которых-трехлетний мальчик
Четверо мирных жителей погибли и 14 получили ранения, в том числе трехлетний мальчик, в результате обстрела российскими войсками 12 населенных пунктов в Донецкой области.
Разрушительные торнадо обрушились на Мэриленд в США: появилось видео с дрона
Несколько торнадо пронеслись в Мэриленде в среду, причинив значительный ущерб домам и травмировав человека в районе Монтгомери.