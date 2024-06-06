Тонны масла и крендельки: на что тратит деньги государственное предприятие, имеющее налоговые долги

Государственное предприятие "Опытное хозяйство" Надежда " Института сельского хозяйства Северо-Востока Национальной академии аграрных наук Украины годами тратило средства на странные закупки, среди которых, в частности, тонны сливочного масла. Об этом свидетельствуют документы о расходах предприятия, которые есть в распоряжении УНН

Только в течение 2019 года ГП "Надежда, которое работает в Сумской области и должно было бы заниматься возделыванием сельхозземель, в частности, с целью селекции новых сортов сельскохозяйственных растений, закупило более 1,7 тонны сливочного масла на общую сумму более 231 тысячи гривен без НДС.

Такая "любовь" к маслу наблюдалась и в течение 20-23 гг. – Всего за эти годы было закуплено более 12,5 тонн этого продукта на общую сумму более 1,5 млн грн.

"Надежда" закупала масло различной фасовки – от 200 до 500 граммов. Иногда закупки проводились несколько раз в месяц, иногда за один день проводилось несколько операций по закупке масла.

Также ГП закупало изюм, яблочное повидло, маргарин, хлеб, сахарные крендели, быстроразварную гречневую крупу, обеды, пироги, свинину, куличи, булки.

Следует добавить, что предприятие на конец 2022 года имело налоговые долги. Ситуация с тех пор вряд ли существенно изменилась, ведь в марте этого года, ГП проиграло суд по иску налоговой. Суд постановил взыскать с" Надежды " налоговый долг в размере более 2 миллионов гривен.

Анализ публичных финансов "Надежды" также свидетельствует о убыточности предприятия. В частности в 22 и 23 гг. компания имела убыток от операционной деятельности на уровне 5,7 млн грн и 4,6 млн грн соответственно. И все же тратило средства на масло и крендельки. Такая ситуация вызывает множество вопросов.

Тем более, что в распоряжении УНН есть доказательства, свидетельствующие, что упомянутое предприятие использовалось как "техническая прокладка" частными аграрными предприятиями, которые использовали "Надежду" с целью скрытой аренды земель для выращивания и сбора урожая.

Аналогичная ситуация и у предприятия, которое работает по соседству с" надеждой " - государственное предприятие "Опытное хозяйство" Искра", которое также относится к институт сельского хозяйства Северо-Востока наан.

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Экс-министр агрополитики Николай Сольский рассказал, как Национальная академия аграрных наук Украины незаконно сдавала в аренду государственные земли, получая за это наличные средства. При этом, во многих случаях наан и ее госпредприятия не могли даже подтвердить свое право пользования этими земельными участками.