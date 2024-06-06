Тонни вершкового масла та крендельки: на що витрачає гроші державне підприємство, що має податкові борги

Державне підприємство "Дослідне господарство "Надія" Інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України роками витрачало кошти на дивні закупівлі, серед яких, зокрема, тонни вершкового масла. Про це свідчать документи про витрати підприємства, які є в розпорядженні УНН

Тільки протягом 2019 років ДП "Надія, яке працює у Сумській області та мало б займатися обробітком сільгоспземель, зокрема, з метою селекції нових сортів сільськогосподарських рослин, закупило понад 1,7 тонни вершкового масла на загальну суму понад 231 тисяча гривень без ПДВ.

Така "любов" до масла спостерігалася і протягом 20-23 рр. – загалом за ці роки було закуплено понад 12,5 тонн цього продукту на загальну суму понад 1,5 млн грн.

"Надія" закуповувала масло різного фасування – від 200 до 500 грамів. Іноді закупівлі проводились кілька разів на місяць, іноді за один день проводилось кілька операцій із закупівлі масла.

Також ДП закуповувало родзинки, яблучне повидло, маргарин, хліб, цукрові кренделі, швидкорозварну гречану крупу, обіди, пироги, свинину, кулічі, булки.

Слід додати, що підприємство на кінець 2022 року мало податкові борги. Ситуація з того часу навряд чи суттєво змінилося, адже в березні цього року, ДП програло суд за позовом податкової. Суд постановив стягнути з "Надії" податковий борг у розмірі понад 2 мільйони гривень.

Аналіз публічних фінансів "Надії" також свідчить про збитковість підприємства. Зокрема у 22 та 23 рр. компанія мала збиток від операційної діяльності на рівні 5,7 млн грн та 4,6 млн грн відповідно. І все ж витрачало кошти на масло та крендельки. Така ситуація викликає безліч запитань.

Тим більше, що в розпорядженні УНН є докази, які свідчать, що згадане підприємство використовувалось як "технічна прокладка" приватними аграрними підприємствами, які використовували "Надію" з метою прихованої оренди земель для вирощування та збору врожаю.

Аналогічна ситуація і в підприємства, яке працює по сусідству з "Надією" - Державне підприємство "Дослідне господарство "Іскра", яке також належить до Інститут сільського господарства Північного Сходу НААН.

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Додамо

Ексміністр агрополітики Микола Сольський розповів, як Національна академія аграрних наук України незаконно здавала в оренду державні землі, отримуючи за це готівкові кошти. При цьому, у багатьох випадках НААН та її держпідприємства не могли навіть підтвердити своє право користування цими земельними ділянками.