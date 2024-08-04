Том Круз прыгнет со стадиона "Стад де Франс" на церемонии закрытия Олимпиады. Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.

Детали

62-летний актер Том Круз подготовился к впечатляющему трюку, который станет кульминацией церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже. На церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже он прыгнет с высоты 42 метра с крыши стадиона "Стад де Франс".

После впечатляющего прыжка, прямая трансляция переходит к предварительно записанному видео, на котором Круз мчится по улицам Парижа на мотоцикле. Затем он садится в самолет, направляющийся в Калифорнию, все время держа олимпийский флаг. Прибыв в США, Круз будет высаживать самолет, прыгнув из окна, и совершит парашютный прыжок к знаку Голливуд.

Заключительная часть шоу предполагает, что Круз передаст олимпийский флаг спортсменам, которые пронесут его через Лос-Анджелес - город-хозяин следующих Олимпийских игр в 2028 году.