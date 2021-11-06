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Тысячи эко-активистов в Глазго вышли на митинги на фоне климатического саммита COP26

Киев • УНН

 • 18020 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. В субботу тысячи протестующих экоактивистов вышли на митинги в Глазго, где проходит климатический саммит COP26 с требованиями о более решительных глобальных действиях для борьбы с изминениями климата. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

Тысячи эко-активистов в Глазго вышли на митинги на фоне климатического саммита COP26

Детали

Сообщается, что толпы студентов и активистов прошлись маршем по городу в субботу по центральным улицам Глазго. Активисты взялись за руки, и толпой прошлись от городского парка Келвингроув к центральной Джордж-сквер.

Протестующие несли красные флаги и знамена с надписью “Капитализм убивает планету”. Толпа молодых людей — некоторые с мегафонами — обвиняли компании в климатическом кризисе и скандировали призывы в пользу социализма.

Митингующие раскритиковали участников климатического саммита. По мнению многих активистов, представители около 200 стран так и не договорились в ходе мероприятия о конкретных действиях в борьбе против изменения климата.

Добавим

Президент США Джо Байден на климатическом саммите в Глазго обратился к мировым лидерам с уверением, что Соединенные Штаты выполнят свое обещание сократить выбросы парниковых газов в два раза к концу десятилетия, но неудачное развитие событий внутри Соединенных Штатов подрывает способности довести дело до конца.

Кроме того, правительство Великобритании заявляет, что основные потребители угля, включая Польшу, Вьетнам и Чили, обязуются отказаться от ископаемого топлива согласно обещаниям, сделанным на климатическом саммите COP26.

Также Италия на климатическом саммите заявила, что увеличит свой вклад в финансирование климатических программ до 1,4 миллиарда долларов в год в течение следующих пяти лет, что утроит расходы страны на климатическую сферу.

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