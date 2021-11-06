Тисячі еко-активістів у Глазго вийшли на мітинги на фоні кліматичного саміту COP26

$41.170.09
45.030.03
ukru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 45351 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 80007 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 75237 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 75381 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 85755 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 65798 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 62554 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 134754 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 84349 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 238773 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3.7м/с
84%
Популярнi новини

Залетіла група "шахедів": у Дніпропетровській області лунають вибухи

9 квітня, 18:51 • 13946 перегляди

Найцінніша великодня паска: у Києві спекли паски із борошна з розмінованих полів

9 квітня, 20:14 • 10073 перегляди

У Києві вибухи, атака дронів: зафіксовано займання і руйнування, попередньо заблокована людина

9 квітня, 21:45 • 11717 перегляди

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 7830 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

02:11 • 11072 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 102655 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 134745 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 238763 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 413353 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 404266 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 19644 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 25630 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 26424 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 28156 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 78368 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Тисячі еко-активістів у Глазго вийшли на мітинги на фоні кліматичного саміту COP26

Київ • УНН

 • 18020 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. У суботу тисячі протестуючих екоактивістів вийшли на мітинги в Глазго, де проходить кліматичний саміт COP26 з вимогами про більш рішучі глобальні дії для боротьби зі змінами клімату. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.

Тисячі еко-активістів у Глазго вийшли на мітинги на фоні кліматичного саміту COP26

Деталі

Повідомляється, що натовпи студентів і активістів пройшлися маршем по місту в суботу центральними вулицями Глазго. Активісти взялися за руки, і натовпом пройшлися від міського парку Келвінгроув до центральної Джордж-сквер.

Протестувальники несли червоні прапори і прапори з написом “капіталізм вбиває планету”. Натовп молодих людей — деякі з мегафонами — звинувачували компанії у кліматичній кризі і скандували заклики на користь соціалізму.

Мітингувальники розкритикували учасників кліматичного саміту. На думку багатьох активістів, представники близько 200 країн так і не домовилися в ході заходу про конкретні дії в боротьбі проти зміни клімату.

Додамо

Президент США Джо Байден на кліматичному саміті в Глазго звернувся до світових лідерів з запевненням, що Сполучені Штати виконають свою обіцянку скоротити викиди парникових газів в два рази до кінця десятиліття, але невдалий розвиток подій всередині Сполучених Штатів підриває здатності довести справу до кінця.

Крім того, Уряд Великої Британії заявляє, що основні споживачі вугілля, включаючи Польщу, В’єтнам і Чилі, зобов’язуються відмовитися від викопного палива згідно з обіцянками, зробленими на кліматичному саміті COP26.

Також Італія на кліматичному саміті заявила, що збільшить свій внесок у фінансування кліматичних програм до 1,4 мільярда доларів на рік протягом наступних п’яти років, що потроїть витрати країни на кліматичну сферу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.66
Bitcoin
$81,758.80
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,141.47
Ethereum
$1,617.13