Тисячі еко-активістів у Глазго вийшли на мітинги на фоні кліматичного саміту COP26
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. У суботу тисячі протестуючих екоактивістів вийшли на мітинги в Глазго, де проходить кліматичний саміт COP26 з вимогами про більш рішучі глобальні дії для боротьби зі змінами клімату. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.
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Повідомляється, що натовпи студентів і активістів пройшлися маршем по місту в суботу центральними вулицями Глазго. Активісти взялися за руки, і натовпом пройшлися від міського парку Келвінгроув до центральної Джордж-сквер.
Протестувальники несли червоні прапори і прапори з написом “капіталізм вбиває планету”. Натовп молодих людей — деякі з мегафонами — звинувачували компанії у кліматичній кризі і скандували заклики на користь соціалізму.
Мітингувальники розкритикували учасників кліматичного саміту. На думку багатьох активістів, представники близько 200 країн так і не домовилися в ході заходу про конкретні дії в боротьбі проти зміни клімату.
Додамо
Президент США Джо Байден на кліматичному саміті в Глазго звернувся до світових лідерів з запевненням, що Сполучені Штати виконають свою обіцянку скоротити викиди парникових газів в два рази до кінця десятиліття, але невдалий розвиток подій всередині Сполучених Штатів підриває здатності довести справу до кінця.
Крім того, Уряд Великої Британії заявляє, що основні споживачі вугілля, включаючи Польщу, В’єтнам і Чилі, зобов’язуються відмовитися від викопного палива згідно з обіцянками, зробленими на кліматичному саміті COP26.
Також Італія на кліматичному саміті заявила, що збільшить свій внесок у фінансування кліматичних програм до 1,4 мільярда доларів на рік протягом наступних п’яти років, що потроїть витрати країни на кліматичну сферу.