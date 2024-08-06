Кабинет министров принял постановление, по которому графики отключения света не будут применяться для потребителей, использующих не менее 80% электроэнергии собственного производства. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Детали

Он отметил, что для обеспечения надлежащего уровня подготовки к зимнему периоду, государство ввело пакет программ и мероприятий для ускорения развития децентрализованной генерации. В программу входит кредитование бизнеса и граждан на создание альтернативной энергетики, беспошлинный ввоз энергооборудования, упрощение бюрократических процедур для запуска генерационных установок и тому подобное.

Продолжаем эту работу в постоянном режиме. Сегодня принимаем постановление, по которому для потребителей, использующих не менее 80% электроэнергии собственного производства, не будут действовать графики отключений - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что таким образом государство стимулирует энергетическую автономию бизнеса, которая является важным элементом энергетической устойчивости.

Дополнение

Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что соответствующие изменения были внесены в положение об особенностях импорта электрической энергии в условиях правового режима военного положения в Украине.

"Предусмотрено, с целью создания условий для стимулирования развития генерирующих мощностей, не применять меры ограничения потребления электрической энергии (графики ограничения потребления электрической энергии, почасового отключения электрической энергии, ограничения потребления электрической мощности, аварийного отключения) к потребителям, которые не менее 80% общего объема потребления электрической энергии обеспечивают за счет собственного производства электрической энергии", - сообщил Мельничук.

Напомним

Кабинет министров принял постановление, которым предусматривается, что графики отключений не будут применяться к предприятиям, которые импортируют 80% от своего потребления электроэнергии.

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