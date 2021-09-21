Тбилиси не признает выборы в Госдуму РФ на оккупированных территориях Украины и Грузии

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Грузия заявила, что не признает выборы в Государственную Думу Российской Федерации на своих оккупированных территориях, а также на территории оккупированного Крыма и Севастополя. Об этом УНН сообщает, ссылаясь на заявление Министерства иностранных дел Грузии.