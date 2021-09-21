Тбілісі не визнає вибори у Держдуму РФ на окупованих територіях України і Грузії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Грузія заявила, що не визнає вибори в Державну Думу Російської Федерації на своїх окупованих територіях, а також на території окупованого Криму і Севастополя. Про це УНН повідомляє, посилаючись на заяву Міністерства закордонних справ Грузії.
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Засуджуючи Росію за проведення незаконних виборів на території Криму, у Тбілісі висловили підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Там відзначили, що голосування в Криму є грубим порушенням міжнародного права і українського законодавства.
Грузія також засудила вибори в парламент країни-агресора на своїх окупованих територіях - Абхазії і Південної Осетії. Там відзначили, що Росія провела незаконну примусову паспортизацію жителів цих районів.
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"Той факт, що населення окупованих територій Грузії обирає мажоритарних депутатів у Державну Думу Росії, однозначно вказує на триваючу фактичну окупацію Абхазії і Цхінвалі", - йдеться в заяві відомства.
Нагадаємо
Вибори в Держдуму РФ відбулися з 17-19 вересня 2021 року. Це вже другі вибори до російського парламенту, які збиралися провести в анексованому Криму.
Путінська партія "Єдина Росія" за результатами обробки 100% підсумкових протоколів набрала 49,82% голосів виборців за партійним списком до Держдуми.
Напередодні виборів до Держдуми РФ на тимчасово окупованих територіях України жителям масово почали видавати паспорти громадян Росії. У зовнішньополітичному відомстві РФ заявили, що надання жителям ОРДЛО російського громадянства є наслідком нібито "невиконання Україною своїх зобов'язань" по мінським угодами.
За словами ватажка бойовиків "ДНР" Дениса Пушиліна, в процесі перевезення громадян ОРДЛО, яким роздали паспорти Росії, на вибори в Держдуму були задіяні 825 автобусів і 12 потягів.
20 вересня Євросоюзі також заявили, що не визнають вибори в Державну думу РФ на території анексованого Криму і вважають, що голосування жителів ОРДЛО на цих виборах суперечить мінським угодами.