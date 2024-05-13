ТалонБот от МВД расширяет свои функции: что нового

Теперь с помощью официального чат-бота Главного сервисного центра МВД можно отслеживать записи на теоретический и практический экзамены, запись на регистрацию авто, обмен водительского удостоверения, доступны также и другие функции. Об этом сообщает Министерство внутренних дел, пишет УНН.

Детали

МВД сообщает, что теперь через официальный чат-бот Главного сервисного центра можно следить за записями на такие услуги:

теоретический и практический экзамены;

регистрация автомобилей;

обмен водительского удостоверения;

получение международного водительского удостоверения.

Для проверки наличия свободных талонов необходимо: открыть чат-бот Главного сервисного центра МВД, поделиться своим контактом, выбрать нужную услугу и сервисный центр.

Если найдется свободный талон, система будет автоматически отправлять уведомления каждые 10 минут. После получения оповещения, следует зайти в электронную запись, зарегистрироваться и получить талон.

Напомним

Министерство внутренних дел запустило электронный кабинет потерпевшего и горячую линию контакт-центра для предоставления услуг социальной защиты военнослужащим, полицейским и членам их семей.

МВД запускает электронный кабинет пострадавшего и горячую линию для соцзащиты для правоохранителей