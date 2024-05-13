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ТалонБот від МВС розширює свої функції: що нового

ТалонБот від МВС розширює свої функції: що нового

Київ • УНН

 • 20323 перегляди

Офіційний чат-бот Головного сервісного центру МВС в Україні відтепер дозволяє відстежувати записи на здачу теоретичних та практичних іспитів, реєстрацію автомобілів, обмін водійських посвідчень та отримання міжнародних посвідчень водія.

Тепер за допомогою офіційного чат-бота Головного сервісного центру МВС можна відслідковувати записи на теоретичний та практичний іспити, запис на реєстрацію авто, обмін посвідчення водія, доступні також і інші функції. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ, пише УНН.

Деталі

МВС повідомляє, що тепер через офіційний чат-бот Головного сервісного центру можна стежити за записами на такі послуги:

  • теоретичний та практичний іспити;
  • реєстрація автомобілів;
  • обмін водійського посвідчення;
  • отримання міжнародного водійського посвідчення.

Для перевірки наявності вільних талонів необхідно: відкрити чат-бот Головного сервісного центру МВС, поділитися своїм контактом, вибрати потрібну послугу і сервісний центр.

Якщо знайдеться вільний талон, система буде автоматично відправляти повідомлення кожні 10 хвилин. Після отримання сповіщення, слід зайти в електронний запис, зареєструватися та отримати талон.

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Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Суспільство
ministerstvo-vnutrishnikh-sprav-ukrainaМіністерство внутрішніх справ України
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