ТалонБот від МВС розширює свої функції: що нового
Київ • УНН
Офіційний чат-бот Головного сервісного центру МВС в Україні відтепер дозволяє відстежувати записи на здачу теоретичних та практичних іспитів, реєстрацію автомобілів, обмін водійських посвідчень та отримання міжнародних посвідчень водія.
Тепер за допомогою офіційного чат-бота Головного сервісного центру МВС можна відслідковувати записи на теоретичний та практичний іспити, запис на реєстрацію авто, обмін посвідчення водія, доступні також і інші функції. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ, пише УНН.
Деталі
МВС повідомляє, що тепер через офіційний чат-бот Головного сервісного центру можна стежити за записами на такі послуги:
- теоретичний та практичний іспити;
- реєстрація автомобілів;
- обмін водійського посвідчення;
- отримання міжнародного водійського посвідчення.
Для перевірки наявності вільних талонів необхідно: відкрити чат-бот Головного сервісного центру МВС, поділитися своїм контактом, вибрати потрібну послугу і сервісний центр.
Якщо знайдеться вільний талон, система буде автоматично відправляти повідомлення кожні 10 хвилин. Після отримання сповіщення, слід зайти в електронний запис, зареєструватися та отримати талон.
Нагадаємо
Міністерство внутрішніх справ запустило електронний кабінет потерпілого та гарячу лінію контакт-центру для надання послуг соціального захисту військовослужбовцям, поліцейським та членам їхніх сімей.
МВС запускає електронний кабінет постраждалого та гарячу лінію для соцзахисту для правоохоронців 07.05.24, 13:40 • 18613 переглядiв