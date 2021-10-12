Талибы хотят больше времени на образовательные реформы для девушек
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Министерство иностранных дел Афганистана уклонилось от принятия твердых обязательств в отношении образования для девочек. Талибы заявили, что на принятие таких реформ требуется больше времени, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
До сих пор талибы отказывались от разрешения девушкам вернуться в среднюю школу, что было одним из ключевых требований международного сообщества после того, как в прошлом месяце было принято решение о том, что школы старше шестого класса будут открыты только для мальчиков.
Муттаки сказал, что правительство исламских эмиратов Талибана двигался осторожно, но был у власти всего несколько недель и нельзя ожидать завершения реформ, которые международное сообщество не смогло внедрить 20 лет.
Новая администрация получила постоянной критике за ее подход к обучению девушек, считается одним из ограниченного числа однозначно положительных достижений от двух десятилетий участия Запада в Афганистане.
Напомним
Афганские девочки не смогут вернуться к обучению в средней школе. Новые правители Афганистана из движения "Талибан" приказали посещать уроки только мальчикам и учителям-мужчинам. ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ призвали талибов не лишать девочек школьного образования.