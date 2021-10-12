Таліби хочуть більше часу на освітні реформи для дівчат

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Досі таліби відмовлялися від дозволу дівчатам повернутися до середньої школи, що було однією з ключових вимог міжнародної спільноти після того, як минулого місяця було прийнято рішення про те, що школи старше шостого класу будуть відкриті лише для хлопчиків.

Муттакі сказав, що уряд ісламських еміратів Талібану рухався обережно, але був при владі лише кілька тижнів і не можна очікувати завершення реформ, які міжнародне співтовариство не змогло впровадити за 20 років.

Нова адміністрація зазнала постійної критики за її підхід до навчання дівчат, що вважається одним із обмеженої кількості однозначно позитивних здобутків від двох десятиліть участі Заходу в Афганістані.

Нагадаємо

Афганські дівчатка не зможуть повернутися до навчання в середній школі. Нові правителі Афганістану з руху “Талібан” наказали відвідувати уроки тільки хлопчикам та вчителям-чоловікам. ЮНЕСКО і ЮНІСЕФ закликали талібів не позбавляти дівчаток шкільної освіти.