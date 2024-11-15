Таиланд планирует легализовать казино: это может сделать его конкурентом Макао и Лас-Вегаса

Таиланд намерен легализовать казино в следующем году, чтобы привлечь иностранные инвестиции и собрать больше налогов, что является потенциальной победой для мировых операторов, которые долгое время добивались принятия законодательства, чтобы извлечь выгоду из статуса страны как популярного туристического направления, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Правительство страны работает над тем, чтобы законопроект о так называемом "развлекательном комплексе", который позволит размещать казино в больших помещениях, был принят двумя палатами парламента в 2025 году, согласно заявлению генерального секретаря премьер-министра Петонгтарна Чинавата Проммина Лертсуридея.

Ожидается, что законопроект будет одобрен Кабинетом министров в конце этого года, а затем его рассмотрят Палата представителей и Сенат в следующем году. Обычно каждой палате нужны месяцы, чтобы принять законопроект в трех обязательных чтениях.

"Закон должен быть принят не ранее, чем через шесть месяцев, поэтому это должно начаться в следующем году", - сказал Проммин в интервью Bloomberg в Бангкоке. По его словам, после одобрения законопроекта парламентом, прежде чем казино смогут начать работу, потребуется еще несколько административных шагов.

Таиланд может стать крупным игроком в мировой игровой индустрии, если казино полностью заработают примерно через шесть лет, согласно данным Citigroup Inc. Валовой доход страны от азартных игр может достичь 9,1 млрд долларов при полном запуске, что сделает ее третьим по величине рынком в мире после Макао и Лас-Вегаса и позволит опередить соседний Сингапур, заявили аналитики Citigroup в отчете на этой неделе.

Galaxy Entertainment Group Ltd. и MGM Resorts International, как сообщается, изучают потенциальные возможности в Таиланде в качестве страховки от неопределенных перспектив в Макао. Las Vegas Sands Corp. заявила, что была бы заинтересована в расширении в Таиланде.

Правительство Таиланда получило интерес от "крупных инвесторов с опытом мирового класса", сказал Проммин, не называя конкретных имен. "С нами пытались поговорить очень много людей", - сказал он.

Согласно предложенному законодательству, развлекательные комплексы будут управляться компаниями, зарегистрированными в Таиланде, с оплаченным капиталом не менее 10 миллиардов бат (286 миллионов долларов США). Лицензия на 30 лет обойдется в 5 миллиардов бат в первый год и по 1 миллиарду бат за все оставшиеся годы. Разрешение может быть продлено на срок до 10 лет при каждом продлении.

Комитет под председательством премьер-министра позже предложит более точные правила, включая ставки налога на прибыль для казино, количество лицензий и местонахождение. Согласно законопроекту, в комплексах рядом с казино должны быть размещены по крайней мере четыре других типа предприятий, которые могут включать универмаги, гостиницы, парки развлечений, рестораны или ночные клубы.

Правительство может сначала выдать пять лицензий на казино в популярных туристических местах: две в Бангкоке и по одной в Паттайе, Чиангмае и Пхукете, согласно сообщениям местных СМИ. Ранее в этом году нижняя палата парламента поддержала исследование, которое способствовало созданию казино в крупных развлекательных заведениях для привлечения посетителей с высокими затратами.

Хотя большинство видов ставок были запрещены в Таиланде по крайней мере с 1936 года, почти 60% тайцев играют в азартные игры, как показало исследование, проведенное Центром изучения азартных игр Таиланда в 2021 году. Некоторые тайцы также путешествуют, чтобы делать ставки в казино, работающих в соседних Мьянме, Лаосе и Камбодже.

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