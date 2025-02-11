Самолет XB-1 преодолевает звуковой барьер: как удалось избежать разрушительного звукового удара?

ukenru
Эксклюзив
Как меняется рынок труда в 2025 году: ключевые тренды
10:46 • 3734 просмотра

Как меняется рынок труда в 2025 году: ключевые тренды

Эксклюзив
"Экспериментальное оружие" для уничтожения КАБов: что это и как работает - объяснение аналитика
08:06 • 59642 просмотра

"Экспериментальное оружие" для уничтожения КАБов: что это и как работает - объяснение аналитика

Лига Чемпионов возвращается: первые матчи, фавориты, где смотреть
07:08 • 107455 просмотра

Лига Чемпионов возвращается: первые матчи, фавориты, где смотреть

Трамп: Украина "фактически" согласилась предоставить США доступ к минералам на 500 млрд долларов за военную помощь
05:41 • 104751 просмотра

Трамп: Украина "фактически" согласилась предоставить США доступ к минералам на 500 млрд долларов за военную помощь

Международный день женщин и девушек в науке и День работников органов ЗАГСа в Украине : что еще празднуют 11 февраля
11 февраля, 04:30 • 106108 просмотра

Международный день женщин и девушек в науке и День работников органов ЗАГСа в Украине : что еще празднуют 11 февраля

Эксклюзив
Форма есть, но ее нет. Зачем АРМА "служебная" форма, если официально ее не существует?
10 февраля, 17:01 • 139199 просмотра

Форма есть, но ее нет. Зачем АРМА "служебная" форма, если официально ее не существует?

В Украине из-за роста больных гриппом и ОРВИ переводят школы на дистанционное обучение: в каких областях
10 февраля, 15:30 • 117460 просмотра

В Украине из-за роста больных гриппом и ОРВИ переводят школы на дистанционное обучение: в каких областях

В шаге от смерти: спортсмены, которые выжили после тяжелых болезней и вернулись в спорт
10 февраля, 15:21 • 138535 просмотра

В шаге от смерти: спортсмены, которые выжили после тяжелых болезней и вернулись в спорт

Эксклюзив
Киберполиция предоставила советы, как научить детей безопасно пользоваться соцсетями
10 февраля, 13:58 • 112054 просмотра

Киберполиция предоставила советы, как научить детей безопасно пользоваться соцсетями

Участие Зеленского в Мюнхенской конференции по безопасности подтвердили: организаторы ожидают переговоров в кулуарах
10 февраля, 12:54 • 106923 просмотра

Участие Зеленского в Мюнхенской конференции по безопасности подтвердили: организаторы ожидают переговоров в кулуарах

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
США вводят новые пошлины на сталь и алюминий: какие страны пострадают

США вводят новые пошлины на сталь и алюминий: какие страны пострадают

11 февраля, 01:20 • 100502 просмотра
Ночные взрывы возле военного аэродрома в енгельсе: что происходило

Ночные взрывы возле военного аэродрома в енгельсе: что происходило

11 февраля, 01:47 • 100126 просмотра
Трамп планирует привлечь Европу к закупке американского оружия для Украины

Трамп планирует привлечь Европу к закупке американского оружия для Украины

11 февраля, 02:58 • 100007 просмотра
Австрия и Украина обсудили восстановление и евроинтеграцию: что решили

Австрия и Украина обсудили восстановление и евроинтеграцию: что решили

11 февраля, 04:08 • 75151 просмотра
Новый скандал вокруг Diddy: рэпера обвинили в изнасиловании уличного артиста

Новый скандал вокруг Diddy: рэпера обвинили в изнасиловании уличного артиста

07:19 • 66987 просмотра
публикации
Лига Чемпионов возвращается: первые матчи, фавориты, где смотреть

Лига Чемпионов возвращается: первые матчи, фавориты, где смотреть

07:08 • 107455 просмотра
Форма есть, но ее нет. Зачем АРМА "служебная" форма, если официально ее не существует?

Форма есть, но ее нет. Зачем АРМА "служебная" форма, если официально ее не существует?
Эксклюзив

10 февраля, 17:01 • 139199 просмотра
Манипуляции Гетманцева или как перебросить ответственность на суд

Манипуляции Гетманцева или как перебросить ответственность на суд

10 февраля, 16:44 • 114214 просмотра
В шаге от смерти: спортсмены, которые выжили после тяжелых болезней и вернулись в спорт

В шаге от смерти: спортсмены, которые выжили после тяжелых болезней и вернулись в спорт

10 февраля, 15:21 • 138535 просмотра
Сотрудничество украинских громад с городами-побратимами: путь к развитию и восстановлению

Сотрудничество украинских громад с городами-побратимами: путь к развитию и восстановлению

10 февраля, 11:56 • 136641 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Канье Уэст выпустил футболки со свастикой

Канье Уэст выпустил футболки со свастикой

08:18 • 38997 просмотра
Новый скандал вокруг Diddy: рэпера обвинили в изнасиловании уличного артиста

Новый скандал вокруг Diddy: рэпера обвинили в изнасиловании уличного артиста

07:19 • 66987 просмотра
Кокаин из молочного порошка: как в кино подменяют наркотики

Кокаин из молочного порошка: как в кино подменяют наркотики

10 февраля, 17:12 • 102175 просмотра
Направляясь к самой масштабной карте Вселенной: телескоп «Эвклид» зафиксировал редкое кольцо Эйнштейна

Направляясь к самой масштабной карте Вселенной: телескоп «Эвклид» зафиксировал редкое кольцо Эйнштейна

10 февраля, 16:22 • 101674 просмотра
Ариана Гранде предлагает студиям и лейблам включить еженедельную терапию в контракты для молодых звезд

Ариана Гранде предлагает студиям и лейблам включить еженедельную терапию в контракты для молодых звезд

10 февраля, 15:19 • 102635 просмотра
Актуальное
Самолет XB-1 преодолевает звуковой барьер: как удалось избежать разрушительного звукового удара?

Самолет XB-1 преодолевает звуковой барьер: как удалось избежать разрушительного звукового удара?

Киев  •  УНН

 • 6377 просмотра

Read in English

Экспериментальный самолет Boom Supersonic XB-1 совершил успешный сверхзвуковой полет на скорости 1,1 Маха без звукового удара. Компания использовала явление отсечения Маха на высоте более 10 км.

Сверхзвуковые путешествия могут быть доступными: экспериментальный самолет компании Boom Supersonic, стал первым пилотируемым гражданским самолетом, преодолевшим звуковой барьер со времен Concorde, который был снят с производства в 2003 году.

Передает УНН со ссылкой на NewScientist.

Когда экспериментальный самолет XB-1 трижды преодолел звуковой барьер во время своего первого сверхзвукового полета 28 января, он не издал звукового грохота, который был бы слышен с земли, утверждает американская компания Boom Supersonic.

Важное достижение: превысив звуковой барьер, XB-1 удалось избежать разрушительного звукового удара. XB-1 воспользовался физическим явлением, которое называется отсечкой Маха.

Справка

Когда самолет прорывается сквозь атмосферу на высокой скорости, он изменяет давление воздуха вокруг себя, создавая звуковые волны. А когда сверхзвуковой полет превышает скорость звука - 1 Маха, или около 1224 километров в час - эти звуковые волны объединяются, образуя ударную волну, которая распространяется в сторону от траектории полета. Подобная волна создает чрезвычайно громкий шум, сотрясает здания и даже разбивает стекла. 

Звуковые удары над землей настолько разрушительны, что они способствовали снятию с эксплуатации легендарного коммерческого авиалайнера Concorde в 2003 году и побудили многие страны запретить коммерческие сверхзвуковые самолеты. 

Когда XB-1 взлетел в свой 12-й испытательный полет, задача была четкой: разогнаться до скорости 1,1 Маха (около 1350 км/ч), официально превысив звуковой барьер (1,0 Маха).

Ускорение было постепенным до достижения высоты более 10 км, после чего самолет разогнался до скорости 1,122 Маха. После 11 минут и 35 секунд полета XB-1 преодолел звуковой барьер, оставаясь на сверхзвуковой скорости около четырех минут.

Что случилось?

Произошло явление, которое называется "отсечение Маха" - когда ударные волны распространяются от сверхзвуковых до дозвуковых областей в стратифицированной атмосфере.

На больших высотах звук распространяется медленнее, - соответственно самолет, который преодолеет звуковой барьер на этих высотах, создаст стрелу, которая не достигнет земли. Если стрела движется вниз, растущая скорость звука отклонит его, толкая его ударные волны вверх.

Хитрость заключается в том, что температура и ветер также влияют на скорость звука, поэтому идеальная высота и скорость для сверхзвукового самолета будут зависеть от атмосферных условий.

Image

"Настоящий вызов заключается в получении очень точных атмосферных прогнозов по температуре и ветру - отсюда вычисление практической скорости полета по Маху является достаточно простым", - пояснил Бернд Либхардт из Немецкого аэрокосмического центра в Германии.

В Boom Supersonic говорят, что во время последнего и последнего испытательного полета XB-1, 10 февраля, он также достиг сверхзвуковой скорости без стрелы.

Теперь компания использует опыт тестовых полетов, чтобы помочь своему будущему коммерческому авиалайнеру, который называется Overture, достичь такого же успеха.

Напомним,

Экс-директор разведки США Джон Рэтклифф рассказал о попытках россии конкурировать с США в сфере гиперзвуковых технологий. Он отметил, что экономика рф размером с Техас заставляет ее выбирать узкие направления конкуренции.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости МираТехнологии
germaniyaГермания
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты

Обратиться по вопросам размещения рекламы