Сутки на Николаевщине: враг нанес удары баллистикой, артиллерией и дронами

В течение вторника, 27 марта, российская армия атаковала Николаев, Очаковскую и Галициновскую общины. В результате удара по городу повреждена инфраструктура, количество травмированных возросло до 12 человек. Об этом сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

В военной администрации отметили, что 27 марта около 14:30 город подвергся ракетной атаке. Армия РФ применила баллистику. В результате нанесенного удара, вероятно, ракетой "Искандер М", произошло возгорание на территории объекта промышленной инфраструктуры, которое ликвидировали чрезвычайники.

Ранения получили двенадцать человек, четырем из них медицинская помощь оказана амбулаторно. Также незначительные повреждения получили шесть многоквартирных домов.

Дополнение

Кроме того, 27 марта в 11:00 в результате российского удара беспилотником типа "Ланцет" в селе Лупарево Галициновской громады повреждено хозяйственное сооружение в частном жилом секторе. Люди не травмировались.

Также 27 марта в 12:45 и 12:54 армия РФ нанесла артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской общины. Погибших и раненых нет.

Ночная атака на Никопольщину: два человека получили осколочные ранения