Ночная атака на Никопольщину: два человека получили осколочные ранения

65-летний мужчина и 53-летняя женщина получили осколочные ранения из-за обстрелов Никопольщины в ночь на 28 марта. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести. В целом войска РФ в течение ночи 4 раза обстреляли район из тяжелой артиллерии. Попали и дроном-камикадзе. Под ударом были Покровская, Марганецкая громады и сам Никополь. Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Осколочные ранения получили 65-летний мужчина и 53-летняя женщина. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести говорится в сообщении.

Также известно, что поврежден отель, 4 частных дома. Разрушена хозяйственная постройка, еще две - изуродованы. Избито авто. Зацепило и линию электропередачи.

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