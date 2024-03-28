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Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева
Ночная атака на Никопольщину: два человека получили осколочные ранения
Два человека получили осколочные ранения во время ночного обстрела Никопольского района российскими войсками с применением тяжелой артиллерии и беспилотника-камикадзе.
Поляки продолжают блокировать три пункта пропуска на границе, в очередях 370 грузовиков - Демченко
Поляки продолжают блокировать три пограничных пункта пропуска, из-за чего в очередях стоят около 370 грузовиков.
На фронте произошло 60 боевых столкновений за сутки - Генштаб
За минувшие сутки на фронте произошло 60 боевых столкновений, во время которых противник нанес 11 ракетных и 77 авиационных ударов, а также совершил 141 обстрел украинских позиций и населенных пунктов из реактивных систем залпового огня.
Еще плюс 780 оккупантов и 10 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 439 970 человек личного состава и 6914 танков.
Украинская ПВО уничтожила ночью 26 из 28 "шахедов"
Украинская противовоздушная оборона сбила 26 из 28 российских беспилотников "шахед" во время ночной атаки над несколькими регионами.
Силы обороны нанесли по россиянам 10 авиаударов за сутки - Генштаб
За минувшие сутки Вооруженные силы Украины нанесли 10 авиационных ударов по российскому личному составу, вооружению, военной технике, средствам противовоздушной обороны, станциям радиоэлектронной борьбы и пунктам управления беспилотными летательными аппаратами.
Классическая сумка Chanel впервые преодолела ценовой барьер в 10 000 евро
Chanel поднял цены на свои сумки среднего размера с клапаном до более 10 000 евро в Париже, что на 6,2% больше, чем в начале 2024 года, из-за роста затрат на сырье и производство, несмотря на снижение спроса.
Глава Службы внешней разведки России посетил визитом КНДР
Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин совершил 3-дневный визит в Северную Корею и обсудил с министром государственной безопасности КНДР Ли Чан Дэ усиление сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.
Ночная атака "шахедов" по Запорожью: ранены 2 женщины
Две женщины были ранены в результате ночной атаки иранских беспилотников "Шахед" в Запорожье, что повлекло пожары в жилых домах.
ПВО сбила около 15 дронов во время ночной атаки по югу - Гуменюк
Около 15 беспилотников были сбиты украинской противовоздушной обороной во время ночной атаки России на юге страны, направленной на энергетические и промышленные объекты.