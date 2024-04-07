Сутки на Харьковщине: удары по Харькову и Лозовскому, есть погибшие и раненые

В течение суток военные рф наносили удары по Харькову и населенным пунктам Харьковского, Изюмского и Купянского районов Об этом сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

7 апреля в 00.40 враг атаковал Харьков БПЛА. В результате удара повреждены 10 частных домов, детский сад, три пятиэтажки, три автомобиля. Пострадал 62-летний мужчина, который получил осколочные ранения. 64-летней женщине и 87-летнему мужчине оказали медицинскую помощь на месте, - говорится в сообщении.

Детали

Также оккупанты в 01.40 ударили "шахедами" по Лозовскому и Харьковскому районам. Без пострадавших. Часть беспилотников ликвидировали силы ПВО.

Вечером 6 апреля, в 22:40, враг обстрелял Купянск. Разрушены два этажа 4-этажного жилого дома. Погибла 85-летняя женщина.

В Харькове в результате обстрела, который произошел в 15.49, погиб 49-летний мужчина. Также 4 человека получили ранения: 47-летний мужчина и две женщины в возрасте 66 и 22 лет со взрывными травмами, а у 10-летней девочки диагностировали острую реакцию на стресс. Повреждены автомобили, учебное заведение.

В результате артобстрела в поселке Казачья Лопань повреждены частный дом и приусадебные постройки. Неоднократно за сутки оккупанты обстреливали авиабомбами и из артиллерии Липцы. Повреждено помещение магазина, дорожное полотно.

В селе Кутузовка КАБом повреждено помещение учебного заведения. В 12.30 враг из артиллерии нанес удар по городу Купянск. Повреждены жилые здания. Ранен гражданский мужчина.

6 апреля в 10.00 оккупанты обстреляли управляемой ракетой Боровую. Повреждены более 30 жилых домов, хозяйственные постройки, здание почты. Три женщины получили ранения.

Напомним

Вражеский беспилотник нанес удар по жилому дому в Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов.

