"Существовала бы возможность новых конфликтов": глава дипломатии Люксембурга высказался против вступления Украины в НАТО
Киев • УНН
Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Бетель выступил против вступления Украины в НАТО из-за риска новых конфликтов. В то же время Люксембург поддерживает членство Украины в ЕС.
В то же время Люксембург поддерживает членство Украины в ЕС. Об этом шла речь на переговорах представителей МИД в Брюсселе, на которой, также, присутствовала украинская делегация.
Передає УНН із посиланням на а DPA Der SPIEGEL.
На встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель выступил против вступления Украины в Альянс.
Я считаю, что членство в НАТО снова принесет напряженность
По словам чиновника, речь идет о том, что членство страны, на которую напала Россия, может немедленно привести к дальнейшим конфликтам. Но Ксавье Беттель выступает за членство Украины в ЕС.
Справочно
Украинская делегация также присутствовала на переговорах в Брюсселе. Накануне встречи Украина ясно дала понять, что рассматривает членство в НАТО как единственную реальную гарантию безопасности в случае прекращения огня с Россией.
Никакие альтернативы, никакие имитации и никакие подмены полноправного членства Украины в НАТО не будут приняты
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