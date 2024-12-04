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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Существовала бы возможность новых конфликтов": глава дипломатии Люксембурга высказался против вступления Украины в НАТО

"Существовала бы возможность новых конфликтов": глава дипломатии Люксембурга высказался против вступления Украины в НАТО

Киев  •  УНН

 • 4211 просмотра

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Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Бетель выступил против вступления Украины в НАТО из-за риска новых конфликтов. В то же время Люксембург поддерживает членство Украины в ЕС.

В то же время Люксембург поддерживает членство Украины в ЕС. Об этом шла речь на переговорах представителей МИД в Брюсселе, на которой, также, присутствовала украинская делегация.

Передає УНН із посиланням на а DPA Der SPIEGEL.

На встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель выступил против вступления Украины в Альянс.

Я считаю, что членство в НАТО снова принесет напряженность

По словам чиновника, речь идет о том, что членство страны, на которую напала Россия, может немедленно привести к дальнейшим конфликтам. Но Ксавье Беттель выступает за членство Украины в ЕС.

Справочно

Украинская делегация также присутствовала на переговорах в Брюсселе. Накануне встречи Украина ясно дала понять, что рассматривает членство в НАТО как единственную реальную гарантию безопасности в случае прекращения огня с Россией.

Никакие альтернативы, никакие имитации и никакие подмены полноправного членства Украины в НАТО не будут приняты

- говорится в заявлении Министерства иностранных дел в Киеве.

Рютте о заседании глав МИД НАТО: обсудят поддержку Украины во время возможных переговоров с рф3 дек. 2024, 12:55 • 14353 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

политика
natoNATO
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