"Существовала бы возможность новых конфликтов": глава дипломатии Люксембурга высказался против вступления Украины в НАТО

В то же время Люксембург поддерживает членство Украины в ЕС. Об этом шла речь на переговорах представителей МИД в Брюсселе, на которой, также, присутствовала украинская делегация.

Передає УНН із посиланням на а DPA Der SPIEGEL.

На встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель выступил против вступления Украины в Альянс.

Я считаю, что членство в НАТО снова принесет напряженность

По словам чиновника, речь идет о том, что членство страны, на которую напала Россия, может немедленно привести к дальнейшим конфликтам. Но Ксавье Беттель выступает за членство Украины в ЕС.

Справочно

Украинская делегация также присутствовала на переговорах в Брюсселе. Накануне встречи Украина ясно дала понять, что рассматривает членство в НАТО как единственную реальную гарантию безопасности в случае прекращения огня с Россией.

Никакие альтернативы, никакие имитации и никакие подмены полноправного членства Украины в НАТО не будут приняты