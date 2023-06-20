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Сумская область: россияне убили пожилую женщину и ранили ребенка - прокуратура

Киев • УНН

 • 719644 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. В результате обстрела приграничья Сумщины в понедельник, 19 июня, погибла пожилая женщина, еще три человека получили ранения, среди них – ребенок, Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Сумская область: россияне убили пожилую женщину и ранили ребенка - прокуратура

Детали

По данным следствия, 19 июня 2023 года оккупанты с территории российской федерации осуществили артиллерийский обстрел Юнаковской и Краснопольской общин Сумского района.

«В результате атаки врага погибла 70-летняя жительница с. Локня, 53-летний мужчина получил ранения. В пгт Угроиды снаряд попал в частный дом, женщина и ее 12-летний сын получили тяжелые ранения», -заявили в прокуратуре.

При процессуальном руководстве Сумской областной и Сумской окружной прокуратур начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Дополнение

Ночью и утром россияне совершили 10 обстрелов приграничья Сумской области. Всего зафиксировано 55 взрывов. Оккупанты обстреливали Миропольскую, Белопольскую, Юнаковскую, Есманскую, Середино-Будскую, Зноб-Новгородскую и Новослободскую общины.

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