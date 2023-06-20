Сумська область: росіяни вбили літню жінку та поранили дитину - прокуратура
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Внаслідок обстрілу прикордоння Сумщини в понеділок, 19 червня, загинула літня жінка, ще троє людей отримали поранення, серед них – дитина, Про це повідомляє УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Деталі
За даними слідства, 19 червня окупанти з території російської федерації здійснили артилерійський обстріл Юнаківської та Краснопільської громад Сумського району.
«Внаслідок атаки ворога загинула 70-річна жителька с. Локня, 53-річний чоловік отримав поранення.
У смт Угроїди снаряд влучив у приватний будинок, жінка та її 12-річний син отримали тяжкі поранення», -заявили у прокуратурі.
За процесуального керівництва Сумської обласної та Сумської окружної прокуратур розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України).
Доповнення
Вночі та вранці росіяни здійснили 10 обстрілів прикордоння Сумської області. Загалом зафіксовано 55 вибухів. Окупанти обстрілювали Миропільську, Білопільську, Юнаківську, Есманську, Середино-Будську, Зноб-Новгородську та Новослобідську громади.