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Сумська область: росіяни вбили літню жінку та поранили дитину - прокуратура

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Внаслідок обстрілу прикордоння Сумщини в понеділок, 19 червня, загинула літня жінка, ще троє людей отримали поранення, серед них – дитина, Про це повідомляє УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Сумська область: росіяни вбили літню жінку та поранили дитину - прокуратура

Деталі

За даними слідства, 19 червня окупанти з території російської федерації здійснили артилерійський обстріл Юнаківської та Краснопільської громад Сумського району.

«Внаслідок атаки ворога загинула 70-річна жителька с. Локня, 53-річний чоловік отримав поранення.

У смт Угроїди снаряд влучив у приватний будинок, жінка та її 12-річний син отримали тяжкі поранення», -заявили у прокуратурі.

За процесуального керівництва Сумської обласної та Сумської окружної прокуратур розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України).

Доповнення

Вночі та вранці росіяни здійснили 10 обстрілів прикордоння Сумської області. Загалом зафіксовано 55 вибухів. Окупанти обстрілювали Миропільську, Білопільську, Юнаківську, Есманську, Середино-Будську, Зноб-Новгородську та Новослобідську громади.

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