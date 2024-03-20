Сумщина: россияне обстреляли 12 общин, травмированы два человека

Российские военные 56 раз атаковали Сумскую область в среду. В регионе прозвучало 390 взрывов. Из-за вражеских атак ранения получили по меньшей мере два человека. В области многочисленные разрушения. Как прошли сутки на Сумщине отчитались в местной ОВА, передает УНН.

В течение дня россияне совершили 56 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 390 взрывов. Обстрелам подверглись Николаевская, Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Шалыгинская, Эсманьская, Дружбовская, Свесская, Середино-Будская громады. - сообщили в Сумской ОВА.

Детали

По данным областной военной администрации в результате минометного обстрела Юнаковской громады ранения получил один человек.

Еще один травмированный в Белопольской громаде. Согласно отчету ОВА местный житель пострадал во время артиллерийского обстрела. Отмечается, что кроме артиллерии в среду Белополье атаковали из минометов, гранатомета СПГ-9 и дронов-камикадзе типа "FPV".

Повреждены линии электропередач и газопровод, есть раненый: оккупанты обстреляли Днепропетровскую область

Великописаревскую общину россияне атаковали из РСЗО, артиллерии, минометов. Кроме того оккупанты совершили по этой общине обстрел неуправляемыми ракетами с вертолета и сбросили 7 КАБов с самолетов тактической авиации.

Середино-Будскую ОТГ захватчики накрывали огнем из минометов, атаковали дронами-камикадзе и нанесли авиационный удар бомбами РБК-500 ШОАБ.

По Шалигинской громаде враг совершил артиллерийский обстрел.

Российский ракетный удар по Харькову: количество пострадавших возросло до 9

Краснополье россияне атаковали из артиллерии и минометов.

Из минометов враг бил и по Дружбовской, Свесской и Эсманьской громадах. А Мирополье оккупанты атаковали из РСЗО. Там прозвучало 24 взрыва.

По Хотинской ОТГ россияне нанесли удары с вражеских дронов типа FPV.

А на Николаевскую сбросили 4 КАБа с самолетов тактической авиации.