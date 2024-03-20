SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
Повреждены линии электропередач и газопровод, есть раненый: оккупанты обстреляли Днепропетровскую область
Spotify за прошлый год уплатил 9 млрд долларов роялти
Вечером временно не будет работать реестр деклараций: технические работы
Пассажиры, которые из-за протестов в Польше опоздали на вокзал, могут воспользоваться другими рейсами - Укрзализныця
Украина предлагает ввести после победы дополнительный налог на газ и нефть рф для покрытия убытков
Ситуация на поле боя и евроатлантические стремления Украины: Зеленский встретился с министром обороны Нидерландов
Вышел трейлер к фильму "Дом "Слово". Бесконечный роман" о писателях "расстрелянного возрождения"
Среди незаконно задержанных рф граждан Украины больные, уязвимые группы и сотрудники ОБСЕ - представитель по правам человека
ООН предупреждает, что 2024 год может быть рекордно жарким
АРМА объявило конкурс на отбор продавца для арестованной яхты Медведчука
Популярные
Удар рф по Харькову: под завалами могут находиться до 10 человек - ОВА
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева
В оккупированный Джанкой прибыли новые российские войска из восточного военного округа - "АТЕШ"
На заказ жгли дома по всей Украине: задержана группа злоумышленников
Польские власти договорились с фермерами о запрете транзита из Украины части агропродукции - СМИ
Публикации
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мирЭксклюзив
Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ
Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными
Повреждены линии электропередач и газопровод, есть раненый: оккупанты обстреляли Днепропетровскую область
В результате российских обстрелов Никопольского района в течение дня был ранен человек, повреждены дома, автомобили, линии электропередач и газопровод.
Spotify за прошлый год уплатил 9 млрд долларов роялти
В 2023 году Spotify выплатил более 9 миллиардов долларов роялти, что почти втрое больше, чем в 2017 году, причем более половины из них ушло независимым артистам и неанглоязычным каталогам.
Вечером временно не будет работать реестр деклараций: технические работы
20 марта 2024 года с 22:30 до 23:30 будет частично ограничен доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в связи с программно-техническим обслуживанием.
Пассажиры, которые из-за протестов в Польше опоздали на вокзал, могут воспользоваться другими рейсами - Укрзализныця
Укрзализныця позволит пассажирам, которые опоздали на поезд из-за протестов фермеров в Польше, сесть на другой поезд в Украину по имеющимся билетам из Перемышля, Люблина и Хелма.
Украина предлагает ввести после победы дополнительный налог на газ и нефть рф для покрытия убытков
Украина предлагает ввести дополнительное специальное налогообложение на экспорт российской нефти, газа, алмазов и другого сырья после победы, чтобы покрыть убытки, нанесенные российской агрессией, и настаивает на конфискации около 300 миллиардов долларов из замороженных суверенных активов России для восстановления Украины.
Ситуация на поле боя и евроатлантические стремления Украины: Зеленский встретился с министром обороны Нидерландов
Президент Зеленский встретился с министром обороны Нидерландов Оллонгреном, поблагодарил Нидерланды за военную помощь на сумму 2 млрд евро в 2024 году и истребители F-16, а также обсудил усиление противовоздушной обороны Украины, артиллерии, бронетехники и беспилотников.
Вышел трейлер к фильму "Дом "Слово". Бесконечный роман" о писателях "расстрелянного возрождения"
Презентован трейлер украинского художественного фильма "Дом Слова. Бесконечный роман" о драматической истории украинских писателей времен "расстрелянного возрождения" 1927 года, который выйдет на экраны национальных кинотеатров 9 мая.
Среди незаконно задержанных рф граждан Украины больные, уязвимые группы и сотрудники ОБСЕ - представитель по правам человека
Украина верифицировала около 1 600 человек, среди которых больные, представители уязвимых групп и сотрудники ОБСЕ, которые были незаконно задержаны и осуждены Россией.
ООН предупреждает, что 2024 год может быть рекордно жарким
В 2023 году глобальная температура, уровень парниковых газов, потепление океана, повышение уровня моря и отступление ледников достигли рекордных показателей, но 2024 год может быть еще жарче, согласно докладу ООН.
АРМА объявило конкурс на отбор продавца для арестованной яхты Медведчука
Впервые в истории Украины АРМА объявило тендер на продажу арестованного актива, находящегося за рубежом, - яхты Royal Romance, принадлежащей соратнику Виктора Медведчука, которая сейчас находится в порту Трогир, Хорватия.