Повреждены линии электропередач и газопровод, есть раненый: оккупанты обстреляли Днепропетровскую область

Враг в течение дня бил по Никопольщине, в частности взрывы раздавались в Никополе, Покровской и Марганецкой громадах. В результате обстрелов ранен мужчина и повреждены дома, автомобили, линии электропередач и газопровод. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

"После тихой для Никопольщины ночи уже утром враг снова взялся за свое. Удары по району продолжались в течение всего дня. Агрессор попал 9 дронами-камикадзе и 4 раза бил из тяжелой артиллерии. Взрывы раздавались в Никополе, Покровской и Марганецкой громадах. Ранен мужчина", - сообщил Лысак.

Он также сообщил, что в результате удара повреждены магазин, промышленное и коммунальное предприятия, 11 частных домов, 2 хозяйственные постройки и столько же гаражей, парник, 9 авто. Зацепило несколько линий электропередач и газопровод.

Напомним

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