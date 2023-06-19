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Суд оставил в силе заочный арест экс-первому вице-премьеру Клюеву

Киев • УНН

 • 880512 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений меру пресечения бывшему первому вице-премьер-министру Украины Андрею Клюеву в виде заочного ареста. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

Суд оставил в силе заочный арест экс-первому вице-премьеру Клюеву

Цитата

«19 июня 2023 года Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меру пресечения бывшему Первому вице-премьер-министру Украины, подозреваемому в организации завладения и растрате бюджетных средств в пользу подконтрольного предприятия и предприятий подконтрольных бывшему Премьер-министру Украины на общую сумму более 195 млн грн, которые предусматривались на финансирование инновационных и инвестиционных проектов в реальном секторе экономики», - говорится в сообщении.

В САП напомнили, что 17 мая следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство САП и НАБУ и избрал указанному подозреваемому меру пресечения в виде заочного содержания под стражей.

После задержания лица и доставки к месту проведения досудебного расследования следственный судья решит вопрос о применении этой меры пресечения.

Дополнение

Сейчас в указанном уголовном производстве завершено досудебное расследование. Материалы дела открыты стороне защиты для ознакомления.

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