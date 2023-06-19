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Суд залишив у силі заочний арешт експершому віце-прем'єру Клюєву

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід колишньому першому віце-прем’єр-міністру України Андрію Клюєву у вигляді заочного арешту. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.

Суд залишив у силі заочний арешт експершому віце-прем'єру Клюєву

Цитата

«19 червня 2023 року Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід колишньому Першому віце-прем’єр-міністру України, підозрюваному в організації заволодіння та розтраті бюджетних коштів на користь підконтрольного підприємства та підприємств підконтрольних колишньому Прем’єр-міністру України на загальну суму більше 195 млн грн, що передбачалися на фінансування інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки», - йдеться в повідомленні.

У САП нагадали, що 17 травня слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання САП і НАБУ та обрав вказаному підозрюваному запобіжний захід у вигляді заочного тримання під вартою.

Після затримання особи та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

Доповнення

Наразі у вказаному кримінальному провадженні завершено досудове розслідування. Матеріали справи відкриті стороні захисту для ознайомлення.

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