Суд Южной Кореи начал рассмотрение дела об импичменте президента Юн Сок Ёля
Киев • УНН
Конституционный суд Южной Кореи начал слушания по импичменту президента Юн Сок Йоля после введения им военного положения. Суд имеет 180 дней на решение, а президент пока отстранен от власти.
Конституционный суд Южной Кореи начал слушания по делу об импичменте президента Юн Сок Еля. Следователи заявили, что планируют допросить его на этой неделе. Об этом информирует Bloomberg, пишет УНН.
Детали
По словам официального представителя суда Ли Сан Чжин, заседание началось в понедельник, 16 декабря.
После того, как было принято постановление об импичменте, Юн был отстранен от власти и ожидает решения суда о том, будет ли он отстранен или восстановлен в должности, что может занять до 180 дней с момента принятия решения об импичменте. В предыдущих случаях процесс обычно занимал 2-3 месяца.
В состав суда должно входить девять членов, но пока в нем работает только шесть судей. Оппозиция требует, чтобы остальные кандидаты были утверждены в декабре. Решение об их назначении будет принимать и.о. президента.
Спикер Национальной Ассамблеи заверил, что парламент быстро будет работать над назначением новых судей, среди которых двое предлагаются оппозицией, а один - партией власти.
Напомним
Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявлял введение военного положения в стране: для "уничтожения про-северокорейских сил и поддержания конституционного порядка". В Сеуле произошли столкновения между гражданами и военными, которые заблокировали здание парламента. Лидер оппозиционной Демократической партии Ли Джемен подчеркнул, что военное положение является антиконституционным и противоречит интересам общества.
Оппозиционные партии Южной Кореи инициировали импичмент президента Юн Сок Ёля из-за введения военного положения.
Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль пережил попытку импичмента. Однако будущее его президентства остается неопределенным из-за кризиса, вызванного кратковременным указом о введении военного положения.
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