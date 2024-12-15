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В Южной Корее задержали действующего и бывшего руководителей военной разведки

В Южной Корее задержали действующего и бывшего руководителей военной разведки

Киев  •  УНН

 • 3705 просмотра

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В Южной Корее задержали действующего и бывшего руководителей военной разведки по подозрению в организации госпереворота. Их подозревают в сотрудничестве с президентом относительно плана объявления военного положения.

В Южной Корее задержали действующего и бывшего руководителей военной разведки, которые совместно с президентом были организаторами попытки госпереворота. Об этом сообщает Yonhap, пишет УНН.

Детали

Как сообщает издание, правоохранители подозревают, что действующий глава военной разведки Мун Сан Хо знал заранее о плане президента Юн Сук Йоля объявить военное положение. Ведь, как пишет издание, через две минуты после объявления войска под его командованием прибыли в офис Национальной избирательной комиссии.

Зато экс-руководитель военной разведки Но Сан Вон считается помощником бывшего министра обороны. Издание пишет, что он, вероятно, тоже участвовал в подготовке введения военного положения.

Основная оппозиционная Демократическая партия утверждала, что Но составил военный указ, обнародованный вскоре после заявления Юна, и что бывший командир обсудил с Кимом дальнейшие действия после отмены военного положения.

Согласно положениям о чрезвычайном аресте, у полиции есть 48 часов, чтобы удержать двух мужчин под стражей для допроса. Если полиция решит не обращаться за официальными ордерами в суд или суд откажется их выдать в течение этого срока, полиция должна освободить Мун и Но.

Напомним

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявлял введение военного положения в стране: для "уничтожения про-северокорейских сил и поддержания конституционного порядка". В Сеуле произошли столкновения между гражданами и военными, которые заблокировали здание парламента. Лидер оппозиционной Демократической партии Ли Джемен подчеркнул, что военное положение является антиконституционным и противоречит интересам общества.

Оппозиционные партии Южной Кореи инициировали импичмент президента Юн Сок Ёля из-за введения военного положения.

Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль пережил попытку импичмента. Однако будущее его президентства остается неопределенным из-за кризиса, вызванного кратковременным указом о введении военного положения.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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