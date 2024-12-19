Суд еще на два месяца продлил обязанности нардепу Кормышкиной, подозреваемой в незаконном обогащении

ВАКС продлил на два месяца срок действия обязанностей возложенных на народного депутата Ирину Кормышкину, которую подозревают в незаконном обогащении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

САП не называет имени народной избранницы, но по деталям дела понятно, что речь идет об Ирине Кормышкиной.

18 декабря 2024 года следственный судья ВАКС по ходатайству детектива НАБУ, согласованным прокурором САП, продлил действие процессуальных обязанностей, возложенных на народного депутата Украины, которая подозревается в незаконном обогащении. Срок действия обязанностей продлен еще на два месяца - говорится в сообщении САП.

На подозреваемую возложено выполнение таких процессуальных обязанностей:

- сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;

- сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свои паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

- воздерживаться от общения с определенными в постановлении следственного судьи лицами.

Дополнение

Народному депутату Ирине Кормышкиной (предыдущая фамилия - Аллахвердиева) сообщили о подозрении в незаконном обогащении.

В рамках досудебного расследования установлено, что нардеп в 2021-2022 годах приобрела в собственность активы, которые более чем на 20 млн грн превышают официальные доходы и сбережения за этот период. За полученные как необоснованные активы денежные средства в дальнейшем народным депутатом Украины через юридическое лицо приобретен дом вблизи г. Одессы, в котором она проживает.

ВАКС применил личное поручительство к нардепу. Поручителями определены Давид Арахамия и Виталий Ким.