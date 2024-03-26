Суд в рф "заочно арестовал" главу СБУ: Малюк отреагировал

В россии суд "заочно арестовал" на два месяца руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка. Об этом сообщают российские СМИ, передает УНН.

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Решение принял басманный районный суд москвы. Малюку вменяют статью - п. "б" ч. 3 ст. 205 УК рф (теракт)".

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Комментируя новость, глава СБУ указал, что решение об аресте от "карманных судей" кремля не заслуживает никакого внимания.

Меня, как и всех украинцев, интересует только один суд - над их хозяином путлером. Делаем все, от нас зависящее, чтобы увидеть этого военного преступника на скамье суда Гааги как можно скорее - сказал Малюк журналистам.

СБУ обыграла спецслужбы рф по всем ключевым направлениям - Малыш