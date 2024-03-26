Суд в рф "заочно арестовал" главу СБУ: Малюк отреагировал

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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vasilii-malyukВасилий Малюк
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
gaagaГаага
"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
  •  121533 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
  •  122966 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  174878 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
24 марта 2024, 13:30  •  165250 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Эксклюзив
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
24 марта 2024, 09:52  •  154672 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  215809 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  181273 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  176924 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  172916 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  140501 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

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Суд в рф "заочно арестовал" главу СБУ: Малюк отреагировал

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ВМС Украины официально подтвердили поражение российского корабля "иван хурс" и захваченного БДК "Константин Ольшанский"

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21 марта 2024, 11:56  •  406230 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

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20 марта 2024, 17:18  •  383579 просмотра
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20 марта 2024, 10:44  •  406110 просмотра
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путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
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18 марта 2024, 18:47  •  496634 просмотра

Суд в рф "заочно арестовал" главу СБУ: Малюк отреагировал

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк был заочно "арестован" российским судом на два месяца по обвинению в теракте. Малюк заявил, что его интересует только один суд - над путиным.

Война •   •  5045 просмотра
Суд в рф "заочно арестовал" главу СБУ: Малюк отреагировал

Двое подозреваемых по делу стрельбы в "Крокусе" имеют гражданство рф -СМИ

Трое граждан россии, двое из которых имеют гражданство рф, были арестованы, как подозреваемые по делу о нападении на "Крокус Сити Холл" за оказание помощи нападавшим.

Новости Мира •   •  4880 просмотра
Двое подозреваемых по делу стрельбы в "Крокусе" имеют гражданство рф -СМИ

ВМС Украины официально подтвердили поражение российского корабля "иван хурс" и захваченного БДК "Константин Ольшанский"

Военно-морские силы Украины подтверждают, что 24 марта поражены российские военные корабли "ямал", "азов", разведывательный корабль "иван хурс", а также десантный корабль "Константин Ольшанский", захваченный оккупантами в Украине.

Война •   •  6968 просмотра
ВМС Украины официально подтвердили поражение российского корабля "иван хурс" и захваченного БДК "Константин Ольшанский"

Из-за действий россиян один из районов оккупированного Мариуполя остался без водоснабжения - Андрющенко

Из-за скачка напряжения сгорело оборудование на насосной станции, в результате чего Кальмиусский район оккупированного Мариуполя остался без водоснабжения.

Общество •   •  6868 просмотра
Из-за действий россиян один из районов оккупированного Мариуполя остался без водоснабжения - Андрющенко

В четырех областях применялись ограничения электричества, в Херсоне завершили отопительный сезон - Минэнерго

Четыре области столкнулись с ограничениями в электроснабжении, а Херсон завершил отопительный сезон из-за погодных условий, сообщает министерство энергетики.

Общество •   •  9688 просмотра
В четырех областях применялись ограничения электричества, в Херсоне завершили отопительный сезон - Минэнерго

Bloomberg выявил черный рынок торговли Starlink Маска

Терминалы спутниковой связи Starlink компании Илона Маска незаконно продаются на черном рынке по всему миру, что вызывает беспокойство по поводу национальной безопасности из-за отсутствия контроля над системой, согласно расследованию агентства Bloomberg.

Новости Мира •   •  7767 просмотра
Bloomberg выявил черный рынок торговли Starlink Маска

Кулеба об отправке западных боевых войск в Украину: "Этот день может наступить"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил, что может наступить день, когда лидеры ЕС будут вынуждены направить в Украину западные боевые войска, поскольку путин не остановится, если Украина проиграет войну.

Война •   •  11913 просмотра
Кулеба об отправке западных боевых войск в Украину: "Этот день может наступить"

В США после аварии судна обвалился мост, в воде ищут по меньшей мере семь человек

Большая лодка врезалась в мост Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, в результате чего часть моста обвалилась, а несколько автомобилей упали в воду, при этом ведутся спасательные работы для по меньшей мере семи человек, которые, как полагают, находятся в воде.

Новости Мира •   •  9320 просмотра
В США после аварии судна обвалился мост, в воде ищут по меньшей мере семь человек

Курс валют на 26 марта: доллар резко вырос на 32 копейки

Национальный банк Украины сегодня установил официальный курс гривны на уровне 39,2298 грн/долл.

Экономика •   •  11685 просмотра
Курс валют на 26 марта: доллар резко вырос на 32 копейки

Зеленский поздравил с профессиональным праздником воинов Нацгвардии и показал подборку боевой работы бойцов

Президент Зеленский поздравил солдат Национальной гвардии с профессиональным праздником, высоко оценив их мужество, силу и преданность независимости Украины и продолжающемуся российскому вторжению.

Война •   •  12388 просмотра
Зеленский поздравил с профессиональным праздником воинов Нацгвардии и показал подборку боевой работы бойцов