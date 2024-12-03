Суд Румынии признал действительным первый тур президентских выборов: Ласкони и Георгеску выходят во второй тур
Киев • УНН
Конституционный суд Румынии признал действительным первый тур президентских выборов, отклонив все жалобы. Ласкони и Георгеску прошли во второй тур, который состоится 8 декабря.
Признание результатов первого тура президентских выборов, открывает путь для запланированного на 8 декабря второго тура выборов.
Передает УНН со ссылкой на digi24.
Конституционный суд в понедельник признал действительным первый тур президентских выборов в Румынии. после подсчета большей части бюллетеней первого раунда конституционные судьи единогласно отклонили заявление об оспаривании выборов.
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Подтверждается, что Елена Ласкони и Келин Джорджеску являются кандидатами, которые будут соревноваться во втором туре: он состоится 8 декабря.
УНН ранее передавал, что в Румынии пересчитывают голоса после победы пророссийского кандидата на президентских выборах. Предполагалось, что Конституционный суд может отменить результаты.
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